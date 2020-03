Sendung wird am Samstag ausgestrahlt

Buchen.Das SWR-Fernsehen war Anfang Februar in Buchen unterwegs. Moderator Jens Hübschen testete für die Sendung „Stadt Land Quiz“, was die Passanten so alles zum Thema Ernährung wissen. Doch nicht nur die waren gefragt: Moderator Jens Hübschen kam mit seinem Team zum Beispiel auch in den Servicepunkt der Fränkischen Nachrichten, in die Metzgerei Morschhäuser oder in die Bäckerei und Konditorei Lunkenheimer.

Am Ende standen dann die Auflösung des Bilderrätsels und die Schnellraterunde an. Mit einem Selfie bewiesen Bürgermeister Roland Burger und Beki-Referentin Ulrike Kleinert, dass sie fündig geworden waren. Und in der Schnellraterunde wurde abermals kräftig gepunktet, so dass die Chancen auf einen Sieg gegen Kandel nicht schlecht stehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020