Sehr gute Versorgungssituation im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg hat ihren Versorgungsbericht 2019 herausgegeben. Für den Neckar-Odenwald-Kreis gibt es gute Nachrichten.

„Baden-Württemberg ist in der zahnmedizinischen Versorgung gut aufgestellt. Es gibt keine unterversorgten Landkreise. Doch es bestehen auch in Baden-Württemberg künftig Herausforderungen im Rahmen der Sicherstellung“, so die Vorstände der KZV Baden-Württemberg Dr. Ute Maier, Ass. jur. Christian Finster und Diplom-Volkswirt Christoph Besters. Insgesamt versorgen 8027 Vertragszahnärzte in 5185 Praxen die gesetzlich Versicherten im Land. Landesweit hat sich das Betreuungsverhältnis im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert: Kamen 2018 noch 1380 Menschen auf einen Vertragszahnarzt, sind es aktuell 1374 zu eins. Die wohnortnahe Versorgung sei in allen Teilen des Landes gesichert. Kein Stadt- und Landkreis sei unterversorgt, wobei es dennoch große regionale Unterschiede gebe. Der Neckar-Odenwald-Kreis weist aktuell einen Versorgungsgrad von 103,5 Prozent auf. Insgesamt versorgen 101 Zahnärzte die Versicherten im Landkreis. Das bedeutet ein Betreuungsverhältnis von 1420 zu eins.

Laut Versorgungsbericht gibt es einen spürbaren Trend hin zu größeren Einheiten anstelle der Einzelpraxis. Eine Entwicklung, die das vertragszahnärztliche Berufsfeld nachhaltig verändere, sei die wachsende Zahl an Angestelltenverhältnissen. Bereits jetzt arbeiten in Baden-Württemberg knapp 25 Prozent aller an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte in Anstellung.

