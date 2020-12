„Sehr beängstigende Situation erreicht“

Buchen.Seit vielen Jahren setzt sich der Buchener Arzt Dr. Gerold Jäger für die von ihm aufgebaute Hautklinik in Uganda ein. Im April wollte er mit seiner Frau Elisabeth in das afrikanische Land reisen, um in der Klinik in Mbarara Ärzte auszubilden und Patienten zu behandeln. Mitte März schrieb ihm jedoch der Leiter der Hautklinik, dass es wegen der Corona-Pandemie nicht ratsam sei, nach Uganda zu kommen. Jeder müsse nach der Einreise 14 Tage auf eigene Kosten in einem Hotel in Quarantäne, der internationale Flughafen sei geschlossen und die Ansteckungsgefahr groß.

Reise verschoben

Daraufhin verschob Jäger seine Reise. Zumal die Nachrichten aus Uganda wenig einladend waren. Es wurden strenge Verhaltensregeln für die Bevölkerung eingeführt. Von 19 bis 6 Uhr galt eine Ausgangssperre. In einer Nacht habe sich in der Gegend rund um die Hauptstadt Kampala eine Gruppe von fünf jungen Männern nachts nach draußen gewagt, berichtet Jäger. „Als sie sich den Wachsoldaten stellten, wurden drei erschossen, zwei verletzt.“

Daraufhin hätten die meisten Leute die strengen Vorschriften ein-gehalten. Wenn es darum gehe, soziale Distanz zu wahren oder isoliert zu Hause zu bleiben, halte sich die Mehrheit daran. „Aber es gibt immer noch eine gute Anzahl, die widerspenstig ist“, so Jäger.

Die Zahl der Corona-Infizierten stieg weiter an. Viele Leute lehnten es ab, sich testen zu lassen, denn bei positivem Ergebnis seien sie unweigerlich stigmatisiert. Durch dieses Verhalten sorgen sie für die Ausbreitung der Infektion. Die meisten Patienten liegen in kleinen Kliniken, in denen sie nicht ordnungsgemäßbetreut werden können. Auch das hat zu einer weiteren Verbreitung des Virus geführt. Am 7. September erhielt Jäger eine E-Mail, dass der leitende Oberarzt der Hautklinik, Dr. Peter Mugisha, innerhalb weniger Tagen im Alter von 38 Jahren an Covid-19 gestorben war. „Das war ein großer Verlust für die Klinik und ein Schock für alle, die ihn gekannt haben“, betont Jäger. Mugisha war als dermatologischer Facharzt in der Hautklinik wesentlich für die Ausbildung der Assistenzärzte verantwortlich. Die nationale Corona-Taskforce beschlagnahmte den Leichnam und ließ keine Trauerfeier zu.

Keine Zeremonie erlaubt

„Für Peters Beerdigung war eine Zeremonie nicht erlaubt. Die nationale Einsatztruppe brachte den Leichnam und beerdigte ihn sofort neben dem Grab des verstorbenen Vaters und Bruders“, schildert Mugishas Kollege und Freund Dr. Edward Ogwang die Ereignisse. Er habe nur noch kurz mit Mugishas Schwester sprechen können.

Die nächste E-Mail aus Uganda erreichte Dr. Jäger am 12. Oktober: „Wir haben wirklich eine sehr beängstigende Situation erreicht. Jetzt wurden hier drei Ärzte und zwei Krankenschwestern positiv getestet. Aber alle von ihnen sind stabil. Wir hoffen, sie werden überleben.“ Wiederum erhielt der Buchener Mediziner eine traurige Nachricht: Der Leiter des Zentrallabors der Universitätsklinik war gestorben. Für Jäger ist offensichtlich, dass die Menschen in Uganda neben den bisherigen Infektionen wie Malaria, HIV mit Tuberkulose jetzt auch von der Corona-Pandemie betroffen sind. Durch die Erkrankung selbst und die damit verbundenen gesundheitspolitischen Maßnahmen können die Menschen nur wenig verdienen oder haben den Arbeitsplatz verloren. In der Hautklinik werden die meisten Arzneimittel kostenlos ausgegeben. Dafür werden weiterhin Medikamente benötigt, die in Uganda hergestellt werden können.

Jäger hofft, dass er im nächsten Jahr oder 2022 wieder nach Uganda reisen kann. In diesem Jahr hat er die Spenden dank des Missionsärztlichen Institutes Würzburg auf sicherem Weg nach Uganda geschickt. „Für jede Hilfe sind die Patienten dankbar“, so Jäger.

