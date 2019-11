Buchen.Das Thema „Frieden“ steht im Mittelpunkt der 62. Aktion Dreikönigssingen. Zur Vorbereitung der Sternsingeraktion 2020 findet der diesjährige Sternsinger-Aktionstag in Buchen am Samstag, 23. November um 10 Uhr im Wimpinasaal statt. Alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind willkommen.

Unter anderem sehen die Sternsinger den neuen Sternsingerfilm, indem Reporter Willi Weitzel für die Sternsinger im Libanon unterwegs ist. Für die Sternsinger aus der Kernstadt Buchen ist im Anschluss die Gruppeneinteilung und die Gewandausgabe.

In dem Film lernt Willi in einem Sternsinger-Projekt, wie ein friedliches Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft, Kulturen und Religionen gelingen kann. In diesem Jahr lautet das Sternsinger-Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden gerade für Kinder und Jugendliche überall auf der Welt ist. Die Sternsinger wollen zeigen, dass jeder zu einem friedlichen Miteinander in seinem Umfeld beitragen kann. Dafür sammeln die Sternsinger am 4. und 5. Januar wieder Spenden in Buchen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019