Second-Hand ist eine echte Alternative

Als Alternative zu nachhaltig produzierter Öko- oder fairer Mode greifen Konsumenten inzwischen zu Second-Hand-Mode. Auch in Buchen bei „Second-Style“ in der Bahnhofstraße.

Buchen. Gut sortiert und nicht vollgestopft präsentiert sich der Second-Hand-Laden von Helma Imhof in der Bahnhofstraße. „Spitze finde ich, dass nicht immer alles neu produziert wird“, erklärt Diana Scheuermann, die gerade Kleider zur Annahme vorbeibringt. „Die Sachen kommen jetzt wieder anderen zu Gute. Und die Schadstoffe sind längst rausgewaschen, wenn man die Klamotten kauft“, meint sie im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten und ergänzt: „Und spannend finde ich es irgendwie auch.“

Ressourcen schonen

Für Imhof ist ein ganz klarer Beweggrund für ihren Laden, dass man auf diese Weise Ressourcen schont. Früher war sie mit ihrem Geschäft in der Walldürner Straße mit einer viel größeren Fläche. Neben Damenmode gab es damals auch Kinder- und Herrensachen. „Ganz schnell stellte sich aber heraus, dass besonders Damenmode gefragt ist“, unterstreicht sie. Deshalb gibt es jetzt seit dem Umzug in die Bahnhofsstraße auf kleinerer Fläche ausschließlich Stücke für Frauen – samt Accessoires.

Allerdings gibt es klare Regeln, die Helma Imhof bei der Annahme der Kleidungsstücke deutlich macht: Die Sachen müssen ohne Mängel abgegeben werden. „Fehlende Knöpfe oder Löcher geht gar nicht. Der Markt ist auch im Second-Hand-Bereich kritischer geworden“, verdeutlicht sie. Außerdem nimmt sie nur Markenware, die nicht älter als zwei Jahre ist. „Sachen vom Discounter werden nicht angenommen“, weiß sie aus Erfahrung. Ihren Lieferantinnen sagt sie immer: „Geben Sie die Sachen so ab, wie Sie sie selbst gerne kaufen würden.“

Bei der Preisgestaltung orientiert sich Helma Imhof am Neupreis und setzt davon etwa ein Drittel an. „Vom Erlös erhält die Lieferantin dann 50 Prozent.“ Gerade freut sich eine Kundin über eine Outdoor-Jacke und bezahlt. Sie ist happy und zieht das neue Teil gleich an.

Seit elf Jahren in Buchen

Leer und langweilig ist es nie bei „Second-Style“ in der Bahnhofstraße. Da ist immer was los. „Der Laden läuft gut“, meint Imhof, betont aber auch: „Selbständig leben könnte ich davon nicht.“ Elf Jahre ist sie jetzt in Buchen und rührt die Werbetrommel. Aber noch immer sei es nicht überall durchgedrungen, dass es den Second-Hand-Laden gebe, gibt sie zu bedenken. Auf der anderen Seite stellt sie fest, dass es gerade die Nähe zum Kunden ist, die die Frauen schätzen, die in ihren Laden kommen. Häufig sei die Kommunikation extrem wichtig, die sich bei einer Secondhand-Tauschbörse im Internet natürlich nicht bietet. „Kleidung ist auch ein Schutzschild. Damit wappnet man sich unter anderem gegen Angriffe von außen“, weiß sie und sieht darin einen Grund, warum das für Frauen oft ein wichtiges Thema ist.

Durch das Tragen von Second-Hand-Mode unterwerfe man sich nicht dem Mode-Diktat und tue was für Umwelt. „Das machen inzwischen auch Kundinnen, die sich ganz sicher neue Sachen leisten könnten“, erklärt sie und unterstreicht: „Das Bewusstsein nimmt auf jeden Fall zu.“ Schließlich verbrauche jedes Gut, unabhängig, ob Kleidung, Fahrrad oder Handy, bei der Herstellung Ressourcen in Form von Rohstoffen, Energie und Wasser. Logische Konsequenz ist, dass beim Kaufen eines gebrauchten Stücks diese Ressourcen nicht erneut benötigt werden. Ein weiterer Punkt, der für das Kaufen von Second-Hand-Sachen spricht, ist die Verlängerung der Nutzungsdauer und das reduzierte Müllaufkommen.

Gleichzeitig kann man mit Second-Hand-Mode natürlich Geld sparen, insbesondere, wenn man vorher seinen eigenen Kleiderschrank aussortiert und gut erhaltene Kleider zum Verkauf anbietet.

Das schätzt auch Kundin Kirsten Ullm. „Ich kaufe inzwischen fast gar nichts mehr neu. Es gibt so viele schöne Sachen. Und günstiger ist es auch“, erklärt sie lachend und schlüpft in einen Ledermantel, den sie gerade auf der Kleiderstange entdeckt hat. Ein „Aha“-Erlebnis hatte eine Lieferantin aus Hessen in Buchen. Sie suchte schon lange ganz bestimmte Dirndl-Schuhe, kam in den Laden und da standen sie. „Und auch noch genau in meiner Größe“, freut sie sich.

Knackpunkt oft die Größen

Denn genau das ist oft der Knackpunkt: Wenn es nicht passt, kann man im Secondhand-Laden nämlich nicht die nächste Größe probieren. Und trotzdem können die Gegenargumente die Vorzüge von Second-Hand nicht aufwiegen.

„Die Trends von heute sind der Müll von morgen“, schreibt Greenpeace. Rund 1,3 Millionen Tonnen Kleidung würden jährlich entsorgt.

Gegen den Trend gibt es SecondHand. Wer den ständigen Wechsel im Kleiderschrank liebt und dennoch auf Nachhaltigkeit setzen will, kauft Ware aus zweiter Hand.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019