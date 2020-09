Schwerverletzter Motorradfahrer

Eberstadt/Seckach.Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Sonntag gegen 14.15 Uhr zwischen Seckach und Eberstadt im Bereich der Abzweigung Höhle, der sogenannten Applauskurve.

Vermutlich zu schnell

Der 37-jährige Biker kam vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 55 Meter Grünfläche und ein Buschwerk und kam dadurch zu Fall. Der Mann rutschte circa zehn Meter auf einem Feldweg und kollidierte mit dort abgelegten Baumstämmen. Zudem wurde er über diese hinweggeschleudert und kam wenige Meter dahinter zum Liegen. Hierbei verletzte sich der 37-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seiner KTM entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020