Schwerhörigen Kindern frühzeitig helfen

Buchen.„Hören helfen in Peru“ – unter diesem Leitsatz beginnt für Saskia Haber aus Waldhausen ihr zweites Freiwilligenjahr in Peru. Bereits ein Jahr hat sie im Norden von Peru, auf etwa 2800 Metern über Meeresspiegel in dem Städtchen Cajamarca ihre Arbeit als Hörakustikmeisterin ausgeübt.

Sie arbeitet dort in einer Audiometrie, die durch gespendete Hörgeräte aus Deutschland und Sachspenden, den Menschen vor Ort Hörgeräte anpassen und ihnen so neue Lebensqualität schenken kann.

Das Hauptziel des Projektes ist es, Kinder möglichst früh mit Hörgeräten zu versorgen. Die Menschen kommen meist aus dem ländlichen Bereich. Es besteht kaum Chance auf eine Krankenversicherung oder entsprechende Behandlung bei Krankheit, so dass oft kleine Entzündungen im Ohr nicht behandelt werden können und auf längere Sicht eine Schwerhörigkeit hervorrufen. In Deutschland an sich harmlose Dinge, die allerdings durch die Versicherung abgedeckt sind, werden dort zu einem größeren Thema. Auch der Verkauf von rezeptfreien Antibiotika trägt zur vermehrten Schwerhörigkeit bei.

Möglichkeiten erschwert

Kinder, die bereits im Kindesalter schlecht hören und erst spät erkannt werden, kommen nicht in den Spracherwerb und haben dadurch erschwerte Möglichkeiten in Zukunft ein eigenständiges Leben mit Einkommen zu führen.

Im Moment arbeiten zwei Akustikerinnen aus Deutschland und eine Peruanerin, welche für den Beruf ausgebildet wird, in der Audiometrie in Cajamarca. Hilfe zur Selbtshilfe ist hier das Motto, so dass das Projekt auch auf lange Sicht nachhaltig ist.

Um noch mehr Kinder zu erreichen, fährt die Audiometrie dieses Jahr aufs Land in Kindergärten und Grundschulen, um direkt vor Ort Hörmessungen durchzuführen und Aufklärung zu leisten.

„Die Kinder- und Elternaugen zu sehen, wenn der erste Ton oder die erste Stimme gehört werden, sind unvergleichbar und dies alles mit Spendengeräten verwirklichen und somit wirklich helfen zu können wo es nötig ist, ist ein Geschenk und eine tolle Erfahrung“, so Saskia Haber.

Da das Projekt komplett auf Spenden aufgebaut ist, hofft sie und der dahinter stehende Verein „Hören helfen in Peru“ weiterhin auf zahlreiche Menschen, die Interesse an dem Projekt finden und es unterstützen. Bei weiteren Fragen, kann man sich direkt an Saskia Haber wenden: saskia2904@web.de. Wer gleich spenden möchte: kann dies unter Saskia Haber, Volksbank Franken DE83674614240007116403 tun. Weitere Informationen über den Hilfsverein gibt es auch unter www.hoeren-helfen-in-peru.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020