Schützen begrüßten 2020

Buchen.Mit drei Kanonenschüssen aus der historischen Alarmkanone begrüßten die Mitglieder der Schützengesellschaft Buchen traditionell das neue Jahr 2020. Oberschützenmeister Achim Schubert, der erste Schützenmeister Joachim Schmidt und der zweite Schützenmeister Hans Mittelstaedt wiesen in diesem Zusammenhang auf zeitnahe anstehende Termine hin wie die Jahresabschlussfeier, die am Samstag, 25. Januar, in der Sportschießanlage stattfindet. Hierzu sind noch Anmeldungen bei Mittelstaedt möglich. Bild: Schützengesellschaft Buchen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.01.2020