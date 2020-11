Schüler sollen auf die digitale Zukunft vorbereitet werden

Buchen.Bei ihrem Geschäftsbericht anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung hoben Geschäftsführerin Inge Hornbach sowie der Schulleiter und zweite Vorsitzende des Fördervereins der Zentralgewerbeschule Buchen, Konrad Trabold, hervor, dass Kursnachfrage und Ertragslage im vergangenen Jahr durchaus als zufriedenstellend bezeichnet werden können.

Auf vielfältige Weise kann so der Förderverein die Arbeit der ZGB unterstützen. So wird er unter anderem die Ausstattung von 20 Klassenzimmern mit modernsten Laserbeamern und zusätzlich jeweils mit einem intelligenten Online-Learning-Managementsystem finanzieren, das von Lehrkräften und Schülern verwendete Präsentationsgeräte komfortabel und anwendungssicher einbinden kann – egal ob auf Android-, Apple- oder Windows-basierten Systemen. Der Verein finanziert aber auch manche Fortbildungen des Kollegiums mit, um den Wissensstand immer auf aktuellem Stand zu halten.

Weiterbildungen für Firmen

Die finanziellen Mittel dafür generiert der Förderverein aus seinen beruflichen Weiterbildungskursen, die er für Arbeitnehmer der Region anbietet, um mit dem persönlichen Kompetenzerwerb auch den Wirtschaftsstandort Neckar-Odenwald-Kreis zu stärken. Ein Blick in das Kursangebot zeigt das breite Spektrum.

So bietet der Förderverein Kurse in der ZGB-eigenen Lernfabrik 4.0 an, welche Auszubildende und Fachkräfte aus Unternehmen für die Herausforderungen der Industrie 4.0 „fit machen“ sollen. Oder seit diesem Kursjahr auch professionelle 3D-Messtechnik und 3D-Drucktechnik. Die umfangreichsten Kurse sind auch dieses Jahr wieder die Meisterprüfungsvorbereitungskurse, zu denen am 2. Dezember ein Informationsabend stattfinden wird.

In diesem Jahr fanden wieder Vorstandswahlen statt. Der erste Vorsitzende, Ralf Krippner, Geschäftsführer der Firma Hoffmann und Krippner Buchen, wurde in seinem Amt bestätigt. Geschäftsführerin bleibt ebenfalls Inge Hornbach. Als Beisitzer wurden Dr. Wieland Bundschuh, Leiter Qualitätsmanagement bei der Firma Scheuermann+Heilig Buchen, Stefan Hauck, Geschäftsführer der Firma WEBfactory Buchen, sowie die Lehrkräfte Wolfgang Keller und Martin Trabold gewählt. Schulleiter Konrad Trabold bleibt kraft Schulleiteramt dem Verein als stellvertretender Vorsitzender erhalten.

