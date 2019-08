Schüler lösten knifflige Aufgaben

Buchen.. Die meisten Produkte, die heutzutage verkauft werden, sind nicht das Produkt einer Firma oder gar eines Teams, sondern sie sind das Ergebnis eines vielstufigen Produktionsprozesses an dem zahlreiche Firmen, oft aus verschiedenen Ländern oder Kontinenten, beteiligt waren. Bei diesen arbeitsteilig entstandenen Produkten wissen die Produzenten der einzelnen Komponenten oftmals nicht, in was für ein Gerät ihre Komponente eingebaut wird, und auch die komplexen Abläufe sind vielen Beschäftigten nicht transparent.

Verständnis für die Komplexität eines Produktionsprozesses zu schaffen, ist ein Ziel des Projekts der Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres zum Technischen Produktdesigner an der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB). Ihre Aufgabe war es, einen Tablet-Halter zu konstruieren, zu kalkulieren, zu bauen und letztendlich auch das Ergebnis vor ihren Ausbildern und Lehrern zu präsentieren. Innerhalb des Unterrichts wurden Ideen gesammelt, eine Anforderungsliste erstellt und dann das entsprechende Gerät konstruiert.

Kostenkalkulation

Hierbei erstellten die Schüler mit dem 3-D-CAD-Programm Inventor Zeichnungen für die Fertigung, Arbeitspläne und eine Kostenkalkulation. Die Fertigung geschah dann im Rahmen einer Projektwoche in den Werkstätten der Firmen AZO, Bleichert (beide Osterburken), Gustav Eirich (Hardheim), Mosca (Waldbrunn), OKW (Buchen) Scheuermann und Heilig (Hainstadt) sowie LTI Metalltechnik (Schöntal Berlichingen).

Nach Abschluss der Projektwoche präsentierten die angehenden Produktdesigner ihre Ergebnisse und ihre Vorgehensweise vor ihren Ausbildern und den betreuenden Lehrkräften, Michael Schölch und Ralf Schäfer.

Seit 15 Jahren führen die beiden Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik am Ende des dritten Ausbildungsjahres ein gemeinsames, zwei Wochen dauerndes Projekt durch. Dabei werden die Auszubildenden in Gruppen mit sechs bis sieben Personen eingeteilt und bestimmten Ausbildungsbetrieben zugewiesen. In diesem Jahr waren 43 Schüler und sechs Firmen unter anderem aus Osterburken, Rosenberg, Hardheim, Buchen und Waldbrunn beteiligt. Mit viel Eifer machten sich die Auszubildenden an die Aufgabe „Qualitätskontrolle eines Verbindungsstückes“. Knifflige Probleme mussten gelöst werden. Mit Stolz präsentierten sie ihre Ergebnisse bei einer Hausmesse in der Zentralgewerbeschule.

