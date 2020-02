Schüler erwerben offiziellen Kletterschein

Buchen.Klettern spielt als Schulsport am Burghardt-Gymnasium eine immer größere Rolle. Bereits seit mehreren Jahren klettern Schüler der 6. Klassen im Rahmen der Gesundheitssport-AG, seit 2014 bietet das BGB gemeinsam mit der Abt-Bessel-Realschule eine Kletter-AG an.

Seit diesem Schuljahr gehen Schüler des Sportprofils auch im Rahmen des regulären Unterrichts klettern. In den letzten Tagen wurde das Unterrichtsprojekt der Klasse abgeschlossen. Unter der Leitung der Sportlehrerin Natascha Eizenhöfer und von Christian Eschmann, Lehrer am BGB und ausgebildeter Klettertrainer, erlernten die Schüler in einer siebenwöchigen Unterrichtseinheit grundlegende Sicherungs- und Klettertechnik in der Kletterhalle der Alpenvereinssektion in Buchen.

Die Schüler beschäftigen sich mit den verschiedenen Spielarten des Klettersports: vom angeleiteten, seilgesicherten Sportklettern bis hin zum seilfreien Klettern in Absprunghöhe, dem sogenannten Bouldern. Als konkrete Anbindung zu den Inhalten des Sportprofils entwickelten die Schüler selbstständig Aufwärmprogramme zu den jeweiligen Stundenschwerpunkten und erarbeiteten am Beispiel des Kletterns Wesentliches zur Trainingslehre. Nach erfolgreicher Ausbildung legten einige Schüler der Sportprofilklasse und der Kletter-AG im Unterricht die Prüfung für den Kletterschein Toprope ab.

Christian Eschmann dankte im Namen des Burghardt-Gymnasiums dem Deutschen Alpenverein für die vielen Jahre der fruchtbaren Zusammenarbeit; seine motivierten Mitglieder ermöglichen es den Schülern allwöchentlich eine vorbildlich gepflegte Kletterhalle zu besuchen, das dort vorhandene Material zu verwenden und bieten hilfreiche Unterstützung bei den Ausbildungsprogrammen.

Besonderen Dank sprach er dem ersten Vorsitzenden der Sektion Arno Steichler aus, der sich dazu bereit erklärt hatte, die Abnahme der Prüfung für den Topropeschein zu übernehmen. Durch seinen Einsatz fällt für die Schüler, die an der Prüfung teilgenommen haben, die Einstiegshürde in den Klettersport weg.

Mit dem erworbenen Nachweis und dem Kenntnisstand im Bereich Sicherungstechnik können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Zukunft in den Kletterhallen des Deutschen Alpenvereins selbstständig klettern.

