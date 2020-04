Schritt für Schritt zur anerkannten Fachkraft

Buchen.Digitale Bildung hat Saison. Menschen, die sich trotz Kontaktbeschränkungen weiterbilden und Abschlüsse erlangen möchten, haben durch Angebote im Bereich der Online-Kurse inzwischen vielfältige Möglichkeiten.

Die VHS Buchen bietet bereits seit einigen Semestern digitale Xpert Business Kurse an. Diese werden ausschließlich online als Webinare durchgeführt. Bei Xpert Business handelt es sich um das bundesweite Kurs- und Zertifikatssystem für die kaufmännische Weiterbildung an Volkshochschulen. Hier wird fundiertes kaufmännisches und betriebswirtschaftliches Wissen vom Einstieg bis zum Hochschulniveau vermittelt. In überschaubaren Kursbausteinen werden die Teilnehmenden Schritt für Schritt zu anerkannten Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüssen geführt, die auch als Studienleistung anrechenbar sind. Jeder Baustein kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden.

Die Kompaktkurse Xpert Business starten am 4. Mai mit „Finanzbuchführung 1“ und „Lohn und Gehalt 1“. Die vertiefenden „Finanzbuchführung 2“ und „Lohn und Gehalt 2“ werden ab 18. Mai angeboten. Der Kursdurchlauf umfasst jeweils zehn Termine à vier Stunden. Das heißt, wer sich zwei Wochen lang von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr Zeit für ein Webinar nimmt, hat am Ende einen zertifizierten Abschluss in der Tasche. Gemeinsam mit einem Fachdozenten und einem Moderator treffen sich die Teilnehmenden im Webinar-Raum zur Wissensvermittlung. Sollte ein Teilnehmer verhindert sein, stehen das Videostreaming und ein Forum zum Austausch bis 30. September zur Verfügung. Wer sich anmeldet, kann sich den Termin bereits sicher in den Kalender eintragen, denn die VHS gibt für diese Kurse eine Durchführungsgarantie.

Weitere Informationen unter www.xpert-business.eu, Anmeldung unter www.vhs-buchen.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020