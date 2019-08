„School’s out Party“ am Donnerstag

Buchen/Hainstadt.Im Leben von Schulkindern ist es einer der schönsten Tage des Jahres: Der letzte Schultag vor den großen Ferien. Das muss gefeiert werden und zwar am besten bei der „School’s out Party“, zu der nun schon zum 13. Mal die Stadt Buchen und die Polizei Buchen vor allem Kinder und Jugendliche aller fünften bis zehnten Klassen aus dem Stadtgebiet in die Mehrzweckhalle Buchen-Hainstadt willkommen heißen.

Der Partyspaß startet am Donnerstag, 25. Juli, bereits um 18 Uhr. Für den richtigen Sound und tolle Stimmung sorgt in bewährter Manier DJ Nacho. Als besonderes Highlight bietet die HipHop-Tanzgruppe „Zzyzx“ eine Kostprobe ihres Könnens und lädt zum Mittanzen ein.

Die Partyzeit ist so gewählt, dass auch Zwöljährige in den Genuss einer tollen Veranstaltung kommen können. Da die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und dem Arbeitskreis Suchtprophylaxe durchgeführt wird, dürfen auch Kinder bis 22 Uhr anwesend sein. Eltern sollten, so die Veranstalter, die Abholung ihrer Kinder zur angegebenen Zeit organisieren.

Selbstverständlich ist die Veranstaltung wieder rauch- und alkoholfrei. Was der Attraktivität der Party keinen Abbruch tun sollte, denn die SMV des Burghardt-Gymnasiums sowie das Kinder- und Jugendzentrum „Tüff“ werden mit leckeren Snacks und einer (alkoholfreien) Cocktailbar mit kleinen Preisen aufwarten. Begleitend bieten der Arbeitskreis Suchtprophylaxe des Landratsamtes, das Kinder- und Jugendzentrum Buchen und die Polizei an Infoständen interessante Informationen. Mit Unterstützung der Aktivgemeinschaft Buchen und dem Verein für Kriminalprävention „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“ wird es in diesem Jahr auch wieder ein großes Gewinnspiel mit tollen Preisen geben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019