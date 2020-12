„Schokomobil“ macht ab sofort Station in Buchen

Buchen.Der Buchener Wochenmarkt, der seit Oktober 1982 regelmäßig stattfindet, steht für Frische und Qualität sowie für die Nähe zum regionalen Erzeuger. Es ist ein Ort der persönlichen Begegnung in der Buchener Innenstadt auf dem historischen Marktplatz rund um das Alte Rathaus.

Seit Mittwoch ist ein neuer Marktstand dabei: Das „Schokomobil“ macht ab sofort halt in Buchen. Frische Schaumküsse und Waffeln bietet Siegfried Wieder aus Kaltenbrunn in seinem Verkaufswagen an. Bei ihm gibt es nicht nur den klassischen Schaumkuss, sondern auch viele verschiedene Geschmacksvariationen. Das Schokomobil ist ab sofort immer mittwochs auf dem Wochenmarkt vertreten.

Jeden Mittwoch und Samstag wird der Markt abgehalten, wobei der Mittwoch der Hauptmarkttag ist. Die Marktbeschicker bieten ein breites Sortiment: Nikitas Gkokgos aus Adelsheim bietet Obst und Gemüse, Lars Holzapfel aus Bremerhaven verkauft Fisch, Irmelin Reinmuth aus Helmstadt hat Putenspezialitäten im Sortiment, Julia Paar aus Bödigheim verkauft Eier, Nudeln und hausgemachte Spezialitäten.

Gabriele Huber aus Hainstadt bietet neben italienischer Feinkost auch Obst und Gemüse. Der Heimentaler-Biohof Kunzmann aus Schefflenz hat Produkte vom Bioschwein im Sortiment. Honig gibt es von Familie Dosch aus Eubigheim. Der „Käse-Hannsi“ aus Sindringen bietet leckere Käsespezialitäten aus Österreich sowie Speck und Wurst aus Österreich und Südtirol in seinem Verkaufswagen an. Auch Trockenfrüchte gibt es. Der Floristikstand von Stephanie Zang ist bis März in der Winterpause.

Der Markt hat kontrollierte Waren zu bieten und steht für hohe Qualität. Frische, Qualität und die Nähe zum Erzeuger werden gewährleistet.

Trotz Corona zulässig

Der Wochenmarkt durfte die ganze Zeit trotz Corona weiter stattfinden und erfuhr größeren Zuspruch als sonst. Trotz langer Warteschlangen und Abstandsregeln wird das Angebot der Wochenmarktstände gerade jetzt gerne genutzt. Die Maskenpflicht gilt auch für Wochenmärkte.

