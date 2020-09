Schöner Tag trotz reduziertem Teilnehmerfeld

Hettingen.Während man in naheliegenden Landkreisen auf dem Nibelungensteig oder auch auf dem Neckarsteig unterwegs sein kann, ist man im Altkreis Buchen auf sich allein gestellt, falls man mal eine große Tour laufen möchte. Seit nun schon zehn Jahren nimmt Gundolf Scheuermann mit seinem Team vom Heimatverein Hettingen eben gerade auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ein und hat schon 500 Kilometer an Wanderstrecken, die theoretisch sogar zusammenhängend zu laufen wären, in dieser Zeit zusammengestellt.

Dieses Jahr fand die Wanderung, da sie im Juli Corona bedingt abgesagt werden musste, im September statt. Die Strecke hatte sich Scheuermann im Frühjahr ausgedacht und dann mit seinen Wanderführern Markus Müller, Heiko Leitner, Peter Balint, Sabine Scheuermann, Mario Svoboda und Jürgen Rückert bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Natürlich war es erforderlich, Teile der Strecke und auch die ganze Strecke abzulaufen, was dann auch vorher rege getan wurde.

Nun war es soweit. Mit einem reduzierten Teilnehmerfeld und nach Corona-Vorschriften auch in Gruppen zu je 20 Personen und einem Abstand von 1,5 Metern der jeweiligen Gruppen, ging es um sechs Uhr bei völliger Dunkelheit in Hettingen los. Erster Haltepunkt war am Freischwimmbad in Buchen, wo Scheuermann die Wanderer begrüßte und den genauen Ablauf der Wanderung nochmal erläuterte. Über das Stürzenhardter Brückle ging es bergauf nach Steinbach, wo die Frühstückspause eingelegt wurde. Am Dorfplatz begrüßte Ortsvorsteher Christoph Helter die Wanderer, auch hatte er schon für genügen Sitzmöglichkeiten auf Abstand gesorgt. Sabine Scheuermann und Marco Hartmann, die tagsüber für die Logistik sorgten, hatten für alle Wanderer Lunchpakete gerichtet und der Kaffee wurde in eigens mitgebrachten Tassen der Wanderer zu sich genommen. 14 Kilometer hatte man schon bei kühler Witterung hinter sich und war um das Frühstück sehr froh.

Relativ schnell war man dann im Ünglert angekommen und dann hieß es eine hochalpinmäßige Steigung zu bewältigen. Nicht nur die Sonne schien auf diesem Streckenabschnitt, auch die Steigung brachte einen hier zum Schwitzen. Über Donebach ging es dann weiter auf wunderschönen Wanderwegen hindurch durch prachtvolle Wälder ins bayerische Preunschen. Man durchquerte das idyllische Dorf und gelangte über den Nibelungensteig-Zubringer nach Mörschenhardt. Hier war Mittagspause angesagt. Auf einem weitläufigen Gelände wurde man von dem Besitzer-Ehepaar begrüßt. Das Gasthaus „Wanderlust“ aus Hettingen hatte ein warmes Essen parat und Sabine Scheuermann sorgt für alles weitere, was die Wanderer noch brauchten für den weiteren Abschnitt nach Mudau. Bei Kilometer 30 konnte man bei Familie Frank in Mudau einen weiteren Getränkestopp einlegen. Denn nun hieß es acht Kilometer nach Hollerbach zu bewältigen. Auch hier hatte Ortsvorsteher Weis schon Vorkehrungen für die Gruppe getroffen und Sabine Scheuermann und Marco Hartmann hatten auf dem Spielplatz alles für die Kaffeepause vorbereitet. Ebendiese wurden hier unter heftigen Applaus und eine kleinen Dankesrede von Scheuermann für ihre Arbeit für den ganzen Tag verabschiedet. Dann ging es eigentlich schon Richtung Hettingen.

Wanderführer Svoboda hatte hier die Wahl getroffen, einen wunderschönen Rückweg durch den Wald nach Buchen zum Kleinen Roth zu wählen. Die letzten vier Kilometer wurden dann auch noch bewältigt ehe man genau um 18.01 Uhr bei gelaufenen 47 Kilometern vor dem Gasthaus „Wanderlust“ ankam. Scheuermann bedankte sich bei allen Mitwanderern für diesen schönen Tag. Bernhard Wünst, Mario Svoboda und Peter Balint können nun auch auf neun erfolgreiche Teilnahmen an den Zwölf-Stundenwanderungen des Heimatvereins Hettingen zurückblicken. ksc

