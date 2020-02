Schlüssel zu „heiligen Hallen“ erhalten

Hainstadt.„In Heescht Reggi’iert de Ortschaftsrat jetzt die Queen of Granulat“ lautet in Anlehnung an die neue Ortsvorsteherin Regina Schüßler das heurige Motto der FG „Heeschter Berkediebe“. Allerdings „reggi’ieren“ seit Donnerstag die Narren: Beim traditionellen Berkediebespiel mit Rathaussturm zeigte sich die Ortsvorsteherin gnädig und überreichte Präsident Jörg Rathmann den Schlüssel zu den „heiligen Hallen“.

Am Bild fand nach dreifach kräftigem „Heescht Helau“ das traditionelle „Berkediebespiel“ statt. Dessen Hintergrund beruht auf einer interessanten Begebenheit: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts musste man sich in Hainstadt schmerzvoll eingestehen, kein Brennholz mehr in den eigenen Wäldern zu haben – man hatte alles abgeholzt. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Schließlich muteten die Buchener Birkenwälder mehr als verlockend an. So zogen die wackeren Heeschter los und freuten sich über brauchbares Holz. Doch die Buchener Förster kannten kein Erbarmen und schickten die „Berkediebe“ auf dem Fuße zurück in ihre Heimat. So entstand neben dem Namen auch die Heeschter Faschenacht. „Berkeklaue lohnt sich oder lohnt sich nicht!“, kommentierte Präsident Jörg Rathmann das launige Treiben.

Närrische Hochphase eingeläutet

Bis zum Marsch rund um den „Bild“ verkürzte ein Schunkler des Musikvereins unter Leitung von Thomas Münch die Zeit, ehe am Rathaus die närrische Hochphase eingeläutet wurde. Zunächst übte sich Ortsvorsteherin Regina Schüßler in starker Gegenwehr: Die Gemeindekasse befände sich in der Quarantänenstation – da kann beim besten Willen niemand hin.

Allerdings ergab sie sich dann doch der guten Laune: Gesäumt vom begeisterten Publikum stürmte der Elferrat symbolisch die Rathaustür und holte Regina Schüßler in die Mitte des närrischen Hofstaats, wo sich Präsident Jörg Rathmann über den Rathausschlüssel als Insignie der faschenachtlichen Macht freute. So konnte man umso zufriedener an die Mehrzweckhalle ziehen, wo die Party stieg.

In eigener Sache erinnerte Jörg Rathmann an den fast in Vergessenheit geratenen alten Heeschter Faschenachtsbrauch des „schwarzen Habbers“: Hier ziehen an beiden Fastnachtstagen, insbesondere am Rosenmontag, kleine und große Naaren kostümiert von Haus zu Haus und fordern „schwarzen Habber“, der in der Regel aus kleinen Süßwaren besteht. Dieser Brauch beruht darauf, dass in früheren Zeiten Gruppen unterwegs waren und um Rauchfleisch/Dörrfleisch – umgangssprachlich „schwarzen Haber“ – baten. In der Fastnachtszeit wurde dazu ein kräftiges „Dörrfleesch“-Vesper (Schinken) mit Mooscht (Apfelwein) serviert; der Gastgeber schwärzte die Narren dafür im Gesicht ein. Bei Musik und Gesang ging es dann oft sehr fröhlich zu.

Traditionsbewusstsein gefordert

Während älteren Narrengruppen der Brauch noch bekannt ist, ziehen Kinder die Süßigkeiten vor – allerdings sei der „schwarze Habber“ in den letzten Jahren weit zurückgegangen, da immer mehr Einwohner die Türen aus Unkenntnis über diesen Brauch ihre Türen verschlossen hielten.

So richtete sich Jörg Rathmann mit eindringlichen Worten an die Besucher: „Wir appellieren an Ihr Traditionsbewusstsein und möchten Sie bitten, diesen Brauch aufrecht zu erhalten“, betonte er und stellte den mit dem Spruch „Ich bin dabei – Heeschter Berkediebe kommt herbei“ vor. Dieser sei als Einladung zum „schwarzen Habber“ mit einem „Heescht Helau“ an die Tür zu heften. ad

