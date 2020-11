Schirm vor Geschäft beschädigt

Buchen.Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen von einer Unfallstelle in der Marktstraße in Buchen.

Die Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen einem vor einem Bekleidungsgeschäft einbetonierten Sonnenschirm. Der Schirm, welcher Eigentum der Stadt Buchen ist, wurde dabei erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

