Scheiben wurden eingeworfen

Hainstadt.Innerhalb weniger Tage haben Unbekannte in Hainstadt bereits die zweite Doppelglasscheibe an einem Fenster der Grundschule Hainstadt zerstört. Dazu bewarfen die von nun an gesuchten Personen das Glas mit mehreren kleinen Drainagesteinen, die rund um das Gebäude ausliegen. Die erste Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Donnerstag, 6. August, und Freitag, 7. August. In dieser Woche folgte dann der zweite Vorfall zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr. Insgesamt beläuft sich der Gesamtsachschaden auf etwa 1000 Euro. Wer in dem genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grundschule Hainstadt gemacht hat, sollte sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020