Schattige Plätze waren sehr begehrt

Buchen.Erfolgreiche Premiere: Der Biergarten am Joseph-Martin-Kraus-Brunnen erfreute sich am Wochenende so großer Beliebtheit, dass Veranstalterin Katja Steimer von „bar-hamas events & more“ Gäste abweisen musste.

Vor allem abends war der schattige Platz unter den Kastanien sehr beliebt. Viele Gäste hatten Sitzplätze reserviert. Als keine Plätze mehr frei waren, stellte das Bar-hamas-Team weitere Tische und Bänke auf, wobei man die Corona-Abstandsregeln beachtete. „Mit einem so großen Andrang hätte ich nie gerechnet“, sagte Katja Steimer.

Aktion soll wiederholt werden

Eine Bierprobe mit der Distelhäuser Brauerei lockte am Samstagabend die Besucher an. Mit einem Weißwurstfrühstück ging es am Sonntag um 10.30 Uhr los. Der Biergarten hatte an allen drei Tagen bis 22 Uhr geöffnet. Wegen des großen Erfolgs überlegt man, Ende August oder Anfang September die Aktion zu wiederholen.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genieß dei Buche“ boten am Freitagabend Einzelhändler in der Innenstadt Aktionen und Rabatte. Auf dem Marktplatz waren ein Burger-Truck, ein Stand mit Kuchen und Waffeln, ein Pasta-Truck, ein Verkaufsstand mit halb gefrorenem Trinkeis und ein Winzerhof vertreten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020