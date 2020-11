Schadstoffmobil geht auf Tour

Buchen/Mosbach.Die letzte Sammeltour des Schadstoffmobils im Neckar-Odenwald-Kreis im laufenden Jahr findet am Samstag, 7. November von 8 bis 12 Uhr auf dem Messplatz in Neckarelz und von 13 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz am Burghardt-Gymnasium in Buchen statt. Die schadstoffhaltigen Abfälle werden nur angenommen, wenn bei der Anlieferung eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und der übliche Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird. Bei der Anlieferung ist der Berechtigungsnachweis für 2020 vorzuzeigen. Dabei handelt es sich um eine der gelben Jahresmarken, die die Haushalte mit dem Müllgebührenbescheid erhalten haben. Anlieferungen von Gewerbebetrieben werden nur gegen Bezahlung und schriftliche Voranmeldung unter E-Mail: info@awn-online.de angenommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020