„Sansenhecken“ ist immer eine Alternative

Neckar-Odenwald-Kreis.Bei der mobilen Schadstoffsammlung am 7. November in Mosbach war der Andrang so groß, dass Anlieferer aus zeitlichen Gründen abgelehnt werden mussten. Eine längere Annahmezeit war an diesem Tag nicht möglich, da mittags ein Folgetermin in einer anderen Gemeinde war.

Vermutlich hatte dieser unerwartet hohe Andrang auch mit den „Besonderheiten“ rund um Corona zu tun. Folgende Alternativen gibt es für die Abgabe von Schadstoffen (Kleinmengen von Haushalten, KWiN-Berechtigungsnachweis mitnehmen): Ganzjährig am Entsorgungszentrum Sansenhecken in Buchen (Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Samstag 8:30 bis 11:30 Uhr, jeweils nur in den ungeraden Kalenderwochen).

Die mobilen Schadstoffsammlungen beginnen wieder im Frühjahr 2021, erster Termin am 16. März in Neunkirchen, Aglasterhausen, Unter-Schwarzach und Obrigheim. Nächster Termin in Mosbach ist der 22. Mai. Alle Termine der mobilen Schadstoffsammlung sind im Abfallkalender 2021 vermerkt, der wieder im Laufe des Dezembers an die Haushalte verschickt wird. maha

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.11.2020