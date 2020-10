Sammlungen am 10. und 12. Oktober

Götzingen.Die AWN führt am Samstag, 10. Oktober, in Götzingen eine Sammlung für Altmetall-Schrott durch. Ab 9 Uhr können die Gegenstände zum Bauhof gebracht werden, dort steht ein Sammelcontainer bereit. Hilfe bei schweren Teilen kann unter Telefon 06292/928040 erbeten werden. Am Montag, 12. Oktober, führt die AWN in Hettigenbeuern, Hettingen mit Hühnerbergsiedlung, Rinschheim und Stürzenhardt eine Straßensammlung für Altmetall-Schrott durch. Die Gegenstände müssen bis 6 Uhr am Abholtag an der Grundstücksgrenze bereitgestellt sein. Der Erlös aus der Sammlung kommt den beteiligten Vereinen, dem Musikverein und dem FC Viktoria, zugute.

Weitere Fragen beantwortet das Beratungsteam der KWiN unter Telefon 06281/9060.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.10.2020