Sachbeschädigung oder Unfallflucht?

Buchen.Der Anhänger eines 41-Jährigen wurde in der Nacht auf Dienstag vergangener Woche beschädigt. Der Mann stellte den Hänger am Montag um 13 Uhr auf einem Grundstück in der Franz-Sigel-Straße in Buchen ab. Noch am selben Abend konnte der Geschädigte keine Auffälligkeiten am Anhänger feststellen. Am nächsten Morgen bemerkte jedoch ein Baustellenarbeiter starke Beschädigungen am genannten Fahrzeug. Dies teilte er dem Inhaber sofort mit. Es kann nicht festgelegt werden, ob es sich bei diesem Vorfall um eine Sachbeschädigung oder einen Verkehrsunfall handelt. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher oder dem Tatgeschehen machen können, sollten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

