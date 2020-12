Rundum positive Erfahrungen gesammelt

Buchen.Die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik Buchen – die einzige Fachschule der Erzdiözese Freiburg im Bereich Nordbaden – schließt im kommenden Sommer nach drei Jahren den ersten Jahrgang in der praxisintegrierten Ausbildungsform ab, welche das Land Baden-Württemberg mit dem Schuljahr 2012/2013 startete. Die Erfahrungen im ersten Durchlauf der Ausbildung waren rundum positiv. Der konstante Wechsel zwischen Praxis und Theorie ermöglicht eine intensive Verzahnung beider Schwerpunktbereiche.

Auch Schulunterricht

In der Zwischenzeit wurde das PiA-Praxiskonzept den aktuellen Gegebenheiten im Elementbarbereich angepasst und verbesserungswürdige Inhalte – auch in Rücksprache mit den Praxisstellen – im Sinne eines fortlaufenden Prozesses korrigiert. Die Schule ist bestrebt, auch in Zukunft neben dem „klassischen“ Ausbildungsweg der Vollzeitschule, die alternative Form praxisintegrierte Ausbildung (PiA) anzubieten und gleichermaßen einen qualifizierten Beitrag zum Umgang mit dem Fachkräftemangel zu leisten. Mit dem Angebot des alternativen Ausbildungsweges an der Fachschule wird einer weiteren Klientel der Zugang zur Erzieherausbildung ermöglicht. Meist handelt es sich hier um Bewerber im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die bereits eine Erstausbildung absolviert haben und sich von der klassischen Vollzeitausbildung nicht für den Beruf hätten ansprechen lassen.

Die praxisintegrierte Ausbildung beinhaltet alle fachtheoretischen Inhalte und die beiden Praktika im Unter- und Oberkurs sowie das Anerkennungsjahr. In der Regel verbringen die Schülerinnen drei Tage in der Woche in der Schule und zwei Tage in der Kindertageseinrichtung. Zwei dreiwöchige Praktika innerhalb der Ausbildungsjahre ermöglicht den Schülern, Erfahrungen in allen Altersbereichen zu sammeln.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020