Rund 250 000 Euro werden investiert

Hettigenbeuern.Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Hettigenbeuern beschäftigte das Gremium am Mittwoch bei der Sitzung in der Stadthalle.

Das Dach des Dorfgemeinschaftshauses Hettigenbeuern weist substanzielle Schäden auf, die dringend repariert werden müssen. Die vorhandenen Dacheindeckungen (Tondachziegel aus dem Jahr 1988) und die Dachabdichtungen sind abgängig, partielle Undichtigkeiten sind festzustellen. Erste Schadensbilder an konstruktiven Bauteilen liegen bereits vor. Der Stahl-Glas-Aufsatz am First ist zusammen mit der vorhandenen Dämmung für eine schlechte Energiebilanz verantwortlich. Deshalb soll das Dach gleichzeitig energetisch saniert werden. Die Kostenschätzung liegt bei 282 030 Euro. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister zur Vergabe der Leistungen an den günstigsten Bieter. Das günstigste Angebot liegt nach dem ungeprüften Ergebnis der Submission bei 195 324 Euro. Es waren vier Angebote abgegeben worden.

Auch die technischen Anlagen des Dorfgemeinschaftshauses sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden.

Bereits im Jahr 2018 wurden die Heizungs- und Lüftungsanlagen erneuert. Nunmehr steht die Modernisierung der Duschanlagen/Sanitäranlagen, die aus dem Jahr 1988 stammen an, die gleichzeitig mit der Dachsanierung erfolgen soll. Der Gemeinderat erteilte den Auftrag an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Blei-GmbH aus Buchen zum Angebotspreis von 54 713 Euro. Es wurden zwei Angebote abgegeben, die Kostenschätzung lag bei 59 189 Euro. borg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020