Rothigstraße wird saniert

Buchen.Eine kurze öffentliche Sitzung hatte der Buchener Gemeinderat am Montagabend. In der Mehrzweckhalle in Hainstadt sollte es eigentlich um die Vergabekriterien für Baugrundstücke gehen. Doch wie Bürgermeister Roland Burger gleich zu Beginn erwähnte, wurde dieser Tagesordnungspunkt kurzfristig abgesetzt. „Wegen Fragen und Anmerkungen aus den Fraktionen“, begründete er diesen Schritt.

Umso schneller war der Rest auf der Agenda erledigt. Wie Burger ausführte, gibt es in Buchen eine zweistellige Anzahl an unbeschrankten Bahnübergängen. Im Rahmen einer langfristigen Sicherung – in der Vergangenheit kam es durchaus zu Unfällen an diesen Stellen – sollen einige Bahnübergänge geschlossen werden. Darunter fällt auch die „Sägmühle“ auf Gemarkung Bödigheim, aus Seckach kommend. Für knapp 280 858 Euro erhielt die Firma Leonhard Weiss (Bad Mergentheim) den Zuschlag, dort einen Ersatzweg in Richtung des nächsten Bahnübergangs „Lämmerberg“ zu bauen.

Für 190 408 Euro wird die Firma Henn aus Buchen damit beauftragt, die Rothigstraße in Hainstadt zu sanieren. Diese ist laut dem Technischen Dezernenten Hubert Kieser „ziemlich ramponiert“. Eine Sanierung sei dringend notwendig, um für die kommenden Jahrzehnte Ruhe zu haben. Nur die Deckschicht zu erneuern, wäre hier nur eine Kurzzeitlösung und keinesfalls wirtschaftlich. Dem Vorschlag der Verwaltung stimmte das Gremium ebenso zu wie der Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors für den Bauhof. Dieser kostet knapp 55 480 Euro und soll den Mitarbeitern helfen, die Fahrzeuge aus dem Fuhrpark flexibler einzusetzen.

Ebenfalls befürwortet wurde die weitere finanzielle Unterstützung des Mehrgenerationenhauses durch die Stadt. Die Bundesförderung wird ab Anfang 2021 für acht weitere Jahre fortgesetzt, jährlich fließen 40 000 Euro. Die Stadt Buchen wird sich mit weiteren 10 000 Euro im Jahr beteiligen und zum Mehrgenerationenhaus bekennen, hieß es im Grundsatzbeschluss.

Um nachträgliche Auftragserhöhungen im Zusammenhang mit dem BGB-Neubau ging es bei einem weiteren Tagesordnungspunkt. Die Elektroarbeiten und Abbruch/Interimsmaßnahmen der Firma Hestermann wurden 72 184 Euro teurer und kosten nun 256 137 Euro. 768 132 Euro und damit 47 394 Euro mehr als geplant kosten die Wärmeversorgungsanlagen und Heizungsarbeiten der Firma Körner.

Nach der Entgegennahme von Spenden in Höhe von 23 550 Euro machte ein Bürger aus Hainstadt von der Einwohnerfragestunde Gebrauch. Er regte an, bei seiner Scheune in der Rothigstraße ein „Wenden verboten“-Schild anzubringen, da der weitere Weg in einer Sackgasse endet und viele Fahrzeuge auf dem Grundstück des Mannes wenden. Die Verwaltung nahm diese Idee zur Kenntnis und will eine Durchsetzung der Maßnahme überprüfen.

Gemeinderat Christian Philipp, der auch Gesamtelternbeiratsvorsitzender der Buchener Schulen ist, gab der Stadt und dem Gremium ein Lob vonseiten der Eltern für die bisherige Zusammenarbeit weiter. Dr. Harald Genzwürker würdigte die Neugestaltung der Morre und erkundigte sich nach einer besseren Fußgängeranbindung bei der „alla hopp!“-Anlage zur Innenstadt. Wie Burger bekanntgab, seien die Möglichkeiten aufgrund der örtlichen Begebenheiten begrenzt.

Hierzu verkündete er auch Neuigkeiten für den Bereich Lohplatz: Die Stadt habe das letzte Grundstück gekauft und nun die ganze Gebäudereihe erworben. Bauträger ist die Firma Hollerbach Bau aus Hardheim. Derzeit müssten noch Denkmalschutzfragen geklärt werden, ehe der Abriss der Gebäude erfolgen könne. An dieser Stelle ist laut dem Unternehmen ein neues Wohngebäude geplant. ms

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020