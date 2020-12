Buchen..Roland Burger wird erneut zur Wahl des Buchener Bürgermeisters antreten. Dies gab er am Freitagabend während der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderates in der Stadthalle bekannt. Die Wahl soll am 28. November 2021 stattfinden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020