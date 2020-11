Ricky Strebel: „Der Skat leidet“

Von einem „gewaltigen Nachwuchsproblem“ spricht Ricky Strebel, der Vorsitzende des Skatclubs „Herz Bube“ in Walldürn. Der Verein verzichtet derzeit aber auch auf Werbemaßnahmen, weil man wegen Corona nicht am Tisch spielen darf – so wie man das gewohnt ist. „Der Skat leidet“, sagt Strebel und macht darauf aufmerksam, dass die Spielabende „seines“ Vereins nun auch nicht mehr stattfinden dürfen. 22, 23 Mann reizten, stachen und schmierten da sonst mit Begeisterung. „Man hat schon nach dem ersten Lockdown gemerkt, dass es weniger wurden“, so der Vereinsvorsitzende, der aktuell fast täglich online spielt. mf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020