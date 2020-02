Reise durch die Show- und Popgeschichte

Musik zum Mitklatschen, Mitsingen und am Ende auch zum Mittanzen bekamen am Freitagabend mehr als 300 Besucher bei der „Nacht der Musicals“ in der Buchener Stadthalle geboten.

Buchen. Vier herausragende Gesangssolisten, acht Tänzer, aufwendige Kostüme und ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept machten „Die Nacht der Musicals“ am Freitagabend für die Besucher zu einem Erlebnis. Mit

...