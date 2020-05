Reifen von Auto gestohlen

Buchen.Nur noch auf Holzklötzen aufgebockt fand ein Autohändler aus Buchen am Donnerstagnachmittag eines seiner Fahrzeuge vor. Der Seat stand auf einem Schotterparkplatz neben dem Firmengebäude in der Walldürner Straße. Am Mittwochmittag war das betroffene Areal noch von Angestellten kontrolliert worden, da hatte der Pkw noch alle vier Räder. Im Zeitraum bis Donnerstag gegen 15 Uhr müssen Unbekannte die Räder von dem Seat Leon abgeschraubt und abtransportiert haben. Bereits Anfang des Monats war es bei dem Autohändler zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals waren die Räder eines Skodas gestohlen worden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/ 9040, melden.

