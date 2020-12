Regionale Produkte online einkaufen

Die Pandemie sorgt nicht zuletzt für verstärktes Online-Shopping. Um dabei auch die regionalen Anbieter zu unterstützen, bieten manche Kommunen ihnen eine Plattform.

Neckar-Odenwaldwald-Kreis. Hinter der Vielfalt der in der Region erzeugten Produkte stehen vor allem die Menschen aus der Region, viel Leidenschaft und besondere Geschichten. Sie geben dem Produkt ein „Gesicht“ und sorgen für die Einzigartigkeit, das besondere Etwas und die Liebe zum Detail.

Bei einem Einkauf in und aus der Heimat kauft man nicht nur das Produkt. Wer seinen Einkauf mit nachhaltigem Konsum verbinden will, stärkt zugleich die lokale Wirtschaft.

Städte und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis haben das erkannt und eine regionale Einkaufsplattform eingerichtet. Die Fränkischen Nachrichten haben nachgefragt, wo die Verbraucher lokal einkaufen können.

Angebote aus den RIO-Kommunen

So haben zum Beispiel die RIO-Gemeinden im Südkreis zusammen mit der Werbeagentur „die werbemacher“ von Christina Adam aus Leibenstadt schon beim ersten Lockdown Ende März das Portal „Dein RegioKauf“ aufgebaut. Sie bietet diesen Service kostenlos an und die Initiative ging auch von ihr aus.

Die gemeinsame Einkaufsplattform der RIO-Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach (www.deinregiokauf.de) informiert über die verschiedenen Angebote in den Sparten „Genuss und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, „Wohnen und Leben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und Computer“ sowie „Dienstleistungen“.

„In welchem Umfang nun gerade durch diese Plattform eine höhere Frequentierung des einheimischen Gewerbes eingetreten ist, kann ich nicht beurteilen“, erklärt Bürgermeister Thomas Ludwig aus Seckach im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Insgesamt habe er aber schon den Eindruck, dass wieder mehr vor Ort eingekauft werde. „Wünschenswert wäre aber auch, dass sich noch mehr Geschäfte an dieser Plattform beteiligen, was aus meiner Sicht für alle fünf Kommunen gilt. Die einzige Mühe, die sich die einzelnen Betriebe machen müssen, besteht darin, die Informationen über ihr Angebot zuzüglich Kontaktdaten, Öffnungszeiten und so weiter an Christina Adam zu schicken“, ergänzt Ludwig.

Regelrechter Ansturm

Christina Adam ihrerseits berichtet von einem regelrechten „Ansturm“ im ersten Lockdown. Und von einer wohlwollenden Unterstützung der örtlichen Bürgermeister. „Jetzt ist es aber wieder an der Zeit, dass die Kommunen die regionale Einkaufsplattform wieder publizieren und in Erinnerung rufen“, meint sie.

Buchener Seite ein voller Erfolg

Aus der Corona-Not heraus geboren wurde auch „ilovebuchen.de“. Sarah Wörz und Teresa Dittrich von der Stadtverwaltung, Abteilung Touristik und Stadtmarketing, wollten den lokalen Händlern beim ersten Lockdown Hilfe anbieten. Das Projekt wurde ein voller Erfolg – und ist es immer noch. „Zeitweise haben 30 Einzelhändler rund 15 Gastronomen teilgenommen.

Aktuell befinden sich 684 Produkte im Shop, zeitweise waren es 738“, berichtet Dittrich. Bisher gab es 200 Direktbestellungen. „Allerdings dient der Shop oft nur der Inspiration und die spätere Bestellung erfolgt telefonisch beim Händler beziehungsweise es wird dort direkt eingekauft.“

Auch wenn das Portal kurzfristig im Frühjahr entstanden ist: Die Stadt will es dauerhaft erhalten. Auch wenn es grade bei Wiedereröffnung der Geschäfte nach dem ersten Lockdown einen Rückgang der Nutzerzahlen gab. Und auch das Engagement der Geschäfte ging in dieser Zeit zurück.

„Wir sind aber der Meinung, dass das Portal ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und Sichtbarkeit der Einzelhändler im Internet ist.

Damit haben auch Einzelhändler, die sonst eher weniger internetaffin sind, die Möglichkeit, online sichtbar zu sein“, so Dittrich. Das Feedback der teilnehmenden Händler und Gastronomen sei durchweg positiv, man erhalte viel Dankbarkeit.

Und nun, im zweiten Lockdown, gab es wieder einen deutlichen Anstieg der Zugriffszahlen. Insbesondere die Seite der Gastronomieangebote ist gefragt – etwa 100 Nutzer pro Tag. Seit dem Start von „ilovebuchen.de“ hat sich einiges getan. Zunächst waren es Wörz und Dittrich, welche die Produkte auf die Internetseite gestellt haben. „Zwischenzeitlich haben die Händler eigene Login-Daten bekommen und können ihre Produkte selbst einpflegen“, erklärt Dittrich. Zudem waren die Produkte nach Warengruppen sortiert, jetzt ist alles den Händlern zugeordnet.

Über die Region hinaus

Das Portal hat sich nicht nur in Buchen einen Namen gemacht. „Anfangs gab es nur lokale Bestellungen“, berichtetet Dittrich. „Zwischenzeitlich sind aber auch die einzelnen Produkte bei Google gut platziert, so dass Bestellungen ohne lokalen Bezug getätigt werden.“

