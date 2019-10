Buchen.Beim letzten Clubabend des Lions Clubs Buchen im „Prinz Carl“ gab es einen überraschenden Besuch von Lions-Vertretern aus Pakistan. Muhammad Azhar Chudhry und sein Begleiter Muhammad Amjad kommen beide aus der pakistanischen Stadt Lahore und waren in geschäftlicher Mission in Buchen. Als Hausgäste im „Prinz Carl“ erfuhren sie vom Clubabend des Lions Clubs Buchen und zeigten spontan Interesse mit den Lions-Freunden aus Buchen in Kontakt zu treten.

Es entwickelte sich ein reger Gedankenaustausch über die Lions-Strukturen und Aktivitäten in Pakistan und in Deutschland. Schnell wurde klar, dass die gemeinsame Klammer der internationalen Lions-Bewegung, nämlich das Leitbild „ we serve“, viel Gesprächsstoff bot, und dass sowohl der Buchener als auch der pakistanische Club das Leitbild mit Leben erfüllen. Muhammed Azhar Chudhry war District-Governer im Distrikt 305-N1 in Pakistan und übt auch aktuell hochrangige Lions-Funktionen aus, die ihm Kontakte zu einflussreichen Personen ermöglichen. So hatte er auch schon eine Begegnung mit dem ehemaligen US-Präsidenten Obama. Muhammad Azhar und Muhammad Amjad erzählten, dass auch in Pakistan die meisten Clubs gemischt sind, das heißt, dass sie männliche und weibliche Mitglieder haben und dass die Nachwuchsarbeit sehr intensiv betrieben werde.

So sind die drei Kinder von Muhammad Azhar alle schon bei den Leos, also bei der Jugendorganisation der Lions aktiv. Muhammad Azhar ließ es sich nicht nehmen, allen anwesenden Lions-Mitgliedern ein Lions-Club-Abzeichen aus Pakistan anzustecken. Martin Westermann, der derzeitige Präsident des Lions-Clubs Buchen, bedankte sich bei den pakistanischen Gästen für den spontanen Besuch und überreichte eine entsprechende Dankesurkunde sowie je ein Abzeichen von Lions International. Mit weiteren angeregten Gesprächen endete ein interessanter Abend. ML

