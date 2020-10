Regeln gelten ab Sonntag

Buchen.Wie die anderen Städte und Gemeinden im Kreis hat auch Buchen angesichts steigender Infektionszahlen eine Allgemeinverfügung bekannt gemacht, die Bürger über die aktuell gültigen Beschränkungen informiert. Der komplette Text findet sich auf der Homepage der Stadt Buchen unter www.buchen.de, die Regelungen haben Gültigkeit ab Sonntag, 18. Oktober, 3 Uhr.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, aufgrund der dynamischen Entwicklung mögliche Aktualisierungen, die zeitnah auf der Homepage veröffentlicht werden, im Blick zu haben.

Privat nur 15 Personen

Zum Inhalt: An privaten Feierlichkeiten in geschlossenen öffentlichen oder angemieteten Räumen – also zum Beispiel Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern in einem Restaurant oder einem Vereinsheim – dürfen maximal 25 Personen teilnehmen. Findet diese Feierlichkeit oder ein Treffen in privaten Räumlichkeiten, also beispielsweise einer Wohnung, statt, liegt die Obergrenze bei 15 Personen.

Öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 250 Teilnehmenden sind unzulässig. Konkret bedeuten diese Regelungen: Eine Generalversammlung (gilt als öffentliche Veranstaltung) in einem Raum, der groß genug ist, um einen Abstand der Anwesenden von mindestens eineinhalb Metern zu gewährleisten, bleibt aktuell möglich. Auch Vereinssport oder die Musikprobe können unter Beachtung strenger Hygieneregeln weiter wie bisher betrieben werden.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von Erwachsenen und Kindern ab sechs Jahren zusätzlich zu den bereits bestehenden Vorschriften da zu tragen, wo Menschen erfahrungsgemäß dichter aufeinandertreffen beziehungsweise länger zusammen verweilen. Diese Bereiche sind für Buchen und die Stadtteile genau definiert: auf allen Fußballplätzen und in beziehungsweise an kommunalen Sportstätten (ausgenommen aktiv Sporttreibende), bei Trauerfeiern und Beisetzungen auf den Friedhöfen und auf dem Wochenmarkt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.10.2020