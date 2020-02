Realschule stellt sich vor

Buchen.Ein Informationsabend für die Eltern und Schüler der vierten Grundschulklassen findet am Dienstag, 11. Februar, um 18 Uhr in der Aula der Abt-Bessel-Realschule statt. Die Eltern haben Gelegenheit, sich über den Bildungsgang, die Anforderungen, die Arbeitsweise und die Schulorganisation zu informieren. Die Lehrkräfte führen im Anschluss die Eltern durch das Schulhaus. Gleichzeitig werden die Schüler der vierten Klassen von Schülerpaten betreut, die sie zu verschiedenen Stationen führen. Dort werden sie gemeinsam an kleinen Projekten in unterschiedlichen Fächern arbeiten. Die Schulleitung und das Lehrerkollegium stehen für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Ebenfalls ist Bewirtung von einigen Klassen, der „Namaste Nepal sAG“ und der SMV. Einen ersten Eindruck des Schullebens unter www.realschule-buchen.de.

