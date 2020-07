Ralf Rohmann gibt sein Amt als Spartenleiter Handball ab

Buchen.Nach einem in jeder Hinsicht erfolgreichen Jahr 2019, zeichneten sich bereits Januar grundlegende Veränderungen beim TSV Buchen ab. Nach zehnjähriger Tätigkeit gab Ralf Rohmann sein Amt als Spartenleiter der Sparte Handball ab, wie der Verein bekanntgab.

Viele Änderungen angestoßen

In seiner Amtszeit gab er den Anstoß für viele Veränderungen, auch in der Struktur der Sparte. Der turbulente Rückzug der Herren aus der Landesliga zu Beginn der Ära Rohmann wurde nicht zu einem Tiefpunkt, sondern stellte schließlich die Chance zu einem Neubeginn dar. Das Konzept des Spartenleiters, das Augenmerk auf die Jugend und die Nachwuchshandballer in den eigenen Reihen zu setzten, sollte sich schon bald bewähren. In dieser Übergangszeit zeigten vor allem die Damen der Sparte Handball, wie man sportliche Erfolge verbuchen konnte. Die Saison wurde mit dem Aufstieg in die Bezirksliga abgeschlossen. Auch hier war die Handschrift des Spartenleiters zu lesen. Die Verknüpfung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern sollte den Grundstein legen für weitere sportliche Erfolge.

Krönender Abschluss

Und Ralf Rohmann sollte recht behalten: Die Männer eroberten sich ihren Platz in der Landesliga zurück und verdeutlichten das Konzept: „Wir kommen um zu bleiben“. Als krönender Abschluss seiner Amtszeit stand noch ein ganz besonderes Ereignis an: Die Sparte Handball feierte ihren 50. Geburtstag. Nach zehn Jahren mit Höhepunkten, viel Arbeit und dem dazugehörigen Spaß verlässt nun der „Kapitän das Schiff und die Crew dankt ihm von Herzen für die engagierten Jahre“, wie der TSV Buchen in der Mitteilung verlauten ließ.

Trio führt Arbeit weiter

Die Handballer können sich auf einen jungen, höchst engagierten Mann aus den eigenen Reihen freuen: Philipp Kraft übernimmt die Funktion des Spartenleiters. Kraft zeigt sich in der neuen Rolle wie auf dem Spielfeld als Macher und Motivator, der gerne Verantwortung übernimmt. Er wird maßgeblich von Marion Michael und Andreas Hollerbach unterstützt. Dieses Trio will den Schwung der vergangenen Jahre mitnehmen und die Sparte Handball weiter fördern. Dass dieser Elan schon bald durch eine globale Krise einen Dämpfer bekommen sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen. Die Corona-Krise traf auch die Handballer. Der komplette Spielbetrieb wurde abgesagt und Hallensport wurde generell bis auf unbestimmte Zeit untersagt.

Philipp Kraft und sein Team packten auch diese Aufgabe an. Die Sparte Handball wurde kreativ und entwickelte Ideen, lokale Partner zu unterstützen. Mit der Gutscheinaktion 1863 (wir berichteten) wollte die Sparte auch der Öffentlichkeit zeigen, wie wichtig den Handballern Gemeinschaftssinn auch außerhalb des Sports ist. Da im Shutdown gemeinsame Trainingsaktivitäten nicht möglich waren, versuchten sich die Senioren mit individuellen Trainingsplänen fit zu halten. Durch Wochen-Challenges versuchten sie, den Sportsgeist zu wecken und sich gegenseitig durch das Überbieten der Zeiten zu motivieren.

Der Trainingsstopp hat vor allem die Handballjugend stark getroffen. Gerade für die jüngeren Sportler sind das soziale Miteinander und der spielerische Kontakt mit dem Ball enorm wichtig. Als kleinen Ausgleich konnten die Kinder an einem Video-Training, das die aktive Handballerin und FSJlerin Alina Friedmann anbot, teilnehmen. In der Zwischenzeit versuchen alle Beteiligten, den Trainingsbetrieb unter den geltenden Vorschriften wieder aufzunehmen. Die Männer und Damen testen bereits den Trainingsbetrieb unter den neuen Vorzeichen.

