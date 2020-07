Radfahrstreifen wird entfernt

Buchen.In der Heinrich-Lauer-Straße wird es zukünftig keine Radfahrstreifen mehr geben. Das haben die Mitglieder des Gemeinderats in der Sitzung am Dienstag in der Stadthalle mit großer Mehrheit beschlossen. Außerdem bleibt die Heinrich-Lauer-Straße keine Vorfahrtsstraße. Nach der Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses gilt die Regelung „rechts vor links“. Bestehen bleibt dagegen die Beschränkung der Geschwindigkeit auf maximal 30 Stundenkilometer.

Intensive Beratung

Nach intensiver Vorberatung im Finanzausschuss und ausführlicher Diskussion am Dienstag im Gemeinderat favorisierte das Gremium letztlich einen Vorschlag, der auf den ersten Blick nicht unbedingt die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen vermag, jedoch genau diesem Zweck dienen soll. Studien würden nämlich belegen, so Bürgermeister Roland Burger, dass ein Radfahrstreifen wie der in der Heinrich-Lauer-Straße für Radfahrer unsicherer sei als gar kein Radfahrstreifen. Zumal im vorliegenden Fall mit 1,25 Metern die Mindestbreite von 1,5 Metern unterschritten sei. Im Idealfall müsse ein solcher Radfahrstreifen sogar 1,85 Meter breit sein.

„Die derzeitige Gestaltung entspricht nicht den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung“, hatte Burger zuvor erklärt, weshalb eine Änderung notwendig wird. Drei verschiedene Lösungsvorschläge seien erarbeitet worden. Die nun von der Verwaltung vorgeschlagene Änderung orientiere sich an der Verkehrssicherheit, weil im Gegensatz zu den beiden anderen Lösungsansätzen die Tempo-30-Zone beibehalten werden könne.

Dieser Argumentation folgte Dr. Harald Genzwürker, Vorsitzender der CDU-Fraktion: „Tempo 30 ist die einzig schlüssige Lösung.“ Die Einhaltung der Geschwindigkeit müsse aber auch „hin und wieder“ kontrolliert werden. Er zähle jedenfalls auf einen achtsamen Umgang aller Verkehrsteilnehmer miteinander.

Hoffnung auf „großen Wurf“

Martin Hahn, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sprach von einer „auch für Radfahrer recht guten Lösung“. Tempo 30 beizubehalten sei ihm und seiner Fraktion „sehr wichtig“. Die nun gefundene Lösung stelle einen bis auf Weiteres gangbaren Weg dar. Er hoffe jedoch nach wie vor „irgendwann mal auf einen ganz großen Wurf“ zur grundsätzlichen Umgestaltung der Heinrich-Lauer-Straße. Johannes Volk, Fraktionsvorsitzender des Bündnisses SPD/Grün-Links, bezeichnete den Änderungsvorschlag als nicht zukunftsweisend, aber pragmatisch, günstig und rechtssicher. Bei der Heinrich-Lauer-Straße handele es sich nicht um den einzigen Punkt in Buchen, der verkehrsrechtlich „nicht ganz koscher“ sei. Volk kündigte deshalb an, in einer der kommenden Sitzungen ein einheitliches Radwegekonzept für Buchen beantragen zu wollen.

Umgesetzt werden soll die neue Regelung zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Klären muss die Verwaltung ist bis dahin noch die Frage, wo entlang der Heinrich-Lauer-Straße Parkplätze ausgewiesen werden können. „Und wir benötigen eine Strategie zur Kommunikation“, betonte Bürgermeister Burger abschließend.

