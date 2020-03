Produkte stießen auf reges Interesse bei den Besuchern

Buchen.OKW-Gehäusesysteme nahm an der Messe „embedded world“ in Nürnberg teil. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen, wie der Name schon erahnen lässt, alle Technologien rund um eingebettete Systeme.

Kompakt und platzsparend

„Embedded Systems werden überall dort eingesetzt, wo kompakte und platzsparende Industriecomputer benötigt werden. Der Vorteil eines Embedded-PCs liegt in seinem modularen Aufbau, denn nur die für die jeweilige Anwendung benötigten Komponenten werden in das System integriert,“ so OKW-Marketingleiter Kay Hirmer.

Ein Embedded-PC benötigt in manchen Anwendungsfällen noch nicht einmal einen Monitor, Bildschirm, Maus oder eine Tastatur. Durch ihren geringen Stromverbrauch und die reduzierten Abmessungen können sie auch im Schaltschrank und mit komplexeren Bauteilen bestückt auch als Maschinensteuerung und dergleichen verwendet werden.

„Die hochwertigen Kunststoff- und Aluminiumgehäuse von OKW sind für diese Anwendungsfelder optimal geeignet und stießen bei den Messebesuchern auf reges Interesse“ erklärte Ramona Eid, Vertrieb International bei OKW Gehäusesysteme.

200 Unternehmen hatten aufgrund der Verbreitung des Coronavirus ihre Teilnahme an der Messe kurzfristig zurückgezogen und so lag die Besucherzahl mit 13 800 deutlich niedriger als in den Vorjahren. „Wir konnten jedoch die positiven Ergebnisse aus den Vorjahren, trotz aller Widrigkeiten, bestätigen,“ führte Ramona Eid fort.

