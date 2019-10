Problem erkannt – Lösungen gesucht

Illegale Abfallentsorgung ist in vielen Städten ein Problem – Buchen macht da keine Ausnahme. Am Montag beschäftigte sich der Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Sozialesen mit dem Thema.

Buchen. Das Thema Müll stand im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur und Soziales. Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden ist das Thema auch in Buchen regelmäßig präsent. Wer hat sich nicht schon mal über achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, Taschentücher oder sogar Hundekot auf dem Gehweg geärgert? Wenn dann noch am Altglascontainer illegal Dinge entsorgt werden, die eigentlich dem Sperrmüll zuzuordnen sind, dann ist das für manche so nicht hinnehmbar. Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit, Plastikmüll und vieles mehr in aller Munde sind. Diejenigen, die Sachen einfach achtlos wegwerfen, riskieren eigentlich eine Strafe nach dem Bußgeldkatalog der städtischen Polizeiverordnung. Aber klar: die greift nur, wenn der Übeltäter in flagranti erwischt wird. Und bei wild abgelagertem Müll, manchmal sogar im Wald, gelingt es nur selten, den Müll seinem Verursacher zuzuordnen.

Im Rahmen der Diskussion beim Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales wurde schnell deutlich, dass das Ahnden der „Müll-Vergehen“ mit Personaleinsatz verbunden ist. „Wir wissen um die Bedeutung des Themas und es ist uns ein Anliegen die Einwohner zu sensibilisieren, darauf zu achten ihren Müll richtig zu entsorgen“, betont Bürgermeister Roland Burger. Der Bürgermeister ging auf eine Berichterstattung von Heidelberg und Mannheim ein, beide Städte haben ähnliche Probleme. Insbesondere in Mannheim will man auf den gerade sanierten „Planken“ den Müllsündern mit mehr Personal das Handwerk legen. Die Erfolgszahlen der 350 000-Einwohner-Metropole seien gleichwohl gering. Ermittlungserfolge würden – auf die 18 000 Einwohner Buchens heruntergebrochen – bescheiden bleiben. Videoüberwachung der sechs zentralen Standorte für Glas- und Altglascontainer in der Kernstadt wurde bei der Diskussion angesprochen. Hier soll und muss von der Verwaltung zunächst der Datenschutzaspekt geklärt und geprüft werden.

Anregungen aus dem Gremium gab es hinsichtlich Größe und Anzahl der Abfallbehälter, beispielsweise wegen der vielen Pizzakartons, welche Schüler oftmals achtlos wegwerfen. Auch die Hundekotbeutelspender, es sind bereits 50 im Stadtgebiet aufgestellt, wurden angesprochen. Hier wurden verschiedene Wünsche nach weiteren Standorten an beliebten Spazierwegen geäußert. Wenn Imbiss-Betriebe Dosen ohne Pfand aus dem Ausland verkaufen, sei das auch nicht zielführend. Auch Abfallbehälter bei den Altglascontainern, damit die Glasdeckel entsorgt werden können, wurden angeregt.

Zum Problem der Nutzung der Straße als Aschenbecher gibt es die Idee, die Anwohner und Geschäftsinhaber der Innenstadt mit einem „Müll-Rundbrief“ zu sensibilisieren. Müll ist natürlich auch ein Thema auf der „alla hopp!“-Anlage, wie überall, wo sich viele Menschen aufhalten. Auch hier, so die Meinung der Ausschussmitglieder, sollte überlegt werden, ob ein paar Abfallbehälter mehr die Situation verbessern könnten. Vorgeschlagen wurde auch die Abschaltung des freien W-Lan „BCH-Net“ nach Schließung der „alla-hopp!“-Anlage beziehungsweise an weiteren Brenn- und Treffpunkten zumindest in den Abend- und Nachstunden. Jedoch brauchen die Jugendlichen auch Räume, um sich treffen zu können, wurde betont. Die Verwaltung prüft derzeit ein neues Konzept für das Kinder- und Jugendzentrum, das diesem Aspekt Rechnung tragen könnte und ebenso die gemachten Vorschläge auf Realisierbarkeit, um gemeinsam mit den Anwohnern für einen bewussteren Umgang mit Abfall zu sorgen.

Fraktionsvorsitzende befragt

Die FN fragten bei den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates nach, wie sie das Problem in den Griff bekommen wollen. „Wir beobachten das gedankenlose Wegwerfen von Müll mit Sorge, von den vielen Zigarettenkippen bis zur Entsorgung größerer Müllmengen an den Glascontainern sowie in Wald und Flur“, erklärte Dr. Harald Genzwürker gegenüber den FN.

Auch wenn der Ruf nach mehr Sanktionen laut werde: zunächst seien alle Bürger aufgerufen, mit gutem Beispiel voranzugehen und Fehlverhalten auch einmal direkt anzusprechen sowie entsprechende Beobachtungen zu melden. Ausreichend viele Mülleimer (mit großen Öffnungen), die nicht nur in der Früh geleert werden, seien ein unterstützender Ansatz. Um den Aufenthalt in manchen Bereichen zu begrenzen und damit möglicherweise auch den Konsum von Lebensmitteln und Getränken sowie den daraus resultierenden Müll zu reduzieren schlägt die CDU-Fraktion vor, das kostenlose W-Lan zum Beispiel nach 22 Uhr beziehungsweise auf der „alla hopp!“-Anlage außerhalb der Öffnungszeiten abzuschalten. Auch habe der eine oder andere Döner-oder Pizza-Laden Dosen ausländischer Herkunft ohne Dosenpfand im Angebot. „Auch das sollte dringend geprüft werden“, meint Genzwürker.

„Es ist schade, dass es so ist, aber wir als Stadt Buchen müssen nun reagieren, bevor die ,Vermüllung’ noch weiter zunimmt“, so Martin Hahn für die Freien Wähler. Allem voran müsse das Thema „Bewusstseinsbildung“ im Elternhaus, in Schulen und in den Vereinen stehen. Passende und genügende Abfallbehälter und Hundetütenspender gehören ebenfalls dazu. „Wir sind aber auch der festen Überzeugung, dass es ohne Überwachung und Strafen nicht gehen wird“, stellt Hahn klar. Video- oder Bildüberwachung könne ein Hilfsmittel sein – natürlich entsprechend den Datenschutzbestimmungen. Die Geldbußen seien zu niedrig, hier wäre nach Ansicht der Freien Wähler eine Erhöhung (wie es viele andere Städte auch gemacht haben) notwendig. „Wenn ,normale’ Mittel nicht greifen, sind wir auch bereit, über eine Aufstockung des städtischen Vollzugsdienstes beziehungsweise des Bauhofes zu reden. Wir müssen gegensteuern“, verdeutlichte der Fraktionsvorsitzende.

Bewusstseinswandel

„Innenstadt und umliegende Gebiete wie der Wald, sollen sauberer werden“, formulierte Johannes Volk das Ziel vom SPD/Grün-Links-Bündnis. Es habe einen Bewusstseinswandel, leider zum Negativen, in der Bevölkerung gegeben. Es sei notwendig, Personal beim Ordnungsdienst, beziehungsweise beim Bauhof, aufzustocken, auch wenn dies Geld koste. „Dies würden wir mittragen und befürworten, weil man dem Problem begegnen muss“, unterstrich Volk. Was eine Erhöhung der Strafe angehe, verschließe man sich nicht, wenn das Geld für die Beseitigung des Problems eingesetzt werde. Zu bedenken gab der Fraktionsvorsitzende, dass die Papierkörbe in der Innenstadt „tatsächlich zu klein sind“. Das SPD/Grün-Links-Bündnis wünscht sich größere Exemplare und eine häufigere Leerung sowie Reinigung. Hier sei Verbesserungspotenzial, doch wisse man, dass die Personaldecke dünn sei und gute Arbeit schon jetzt geleistet werde. Auch müsse man Anreize schaffen, um von Einwegverpackungen wegzukommen. borg/stv

