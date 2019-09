Proben beginnen am 17. September

Buchen.Die Proben für das Chorprojekt „The Wall“ beginnen nach der Sommerpause am Dienstag, 17. September, wie gewohnt um 20 Uhr im Wimpinasaal. Am 2. November um 19.30 Uhr wird das Gesamtwerk in der Stadthalle aufgeführt. Wie bei Originalaufführungen durch Pink Floyd oder Roger Waters wird während des Konzertes eine Mauer zwischen Musikern und Publikum errichtet. Schüler der Nardini Schule für Erziehungshilfe, Walldürn, setzen sich mit den Liedern und dem Film „The Wall“ auseinander . Karten für die Veranstaltung gibt es in zwei Kategorien im Verkehrsamt, Telefon 06281/2780.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019