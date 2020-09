Proben beginnen

Buchen.Nach ersten Versuchen im Freien nehmen der katholische Kirchenchor und Jugendchor ihre Probentätigkeit wieder auf. Bis auf weiteres finden die Proben in der Stadtkirche statt, da dort die Hygieneanforderungen umgesetzt werden können. An die Gestaltung großer Festgottesdienste oder gar Orchestermessen ist in absehbarer Zeit wohl nicht zu denken, trotzdem wird versucht, sich mit neuen, anderen Formen an der Gestaltung der kirchlichen Feste musikalisch einzubringen. Probenbeginn ist am Dienstag 15. September, um 20 Uhr für den Kirchenchor. Die Jugendchorsänger ab der fünften Klasse proben ab Mittwoch, 16. September, von 18 bis 19 Uhr. Neueinsteiger, die nach langer Singabstinenz Lust auf Chorgesang haben, sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.09.2020