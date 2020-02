Preisverdächtige Festspiele in „Hausche“

Waldhausen.Prächtige Stimmung herrschte am Samstagabend in der voll besetzten Sporthalle in Waldhausen bei der Prunksitzung der FG „Klingemänner“. Mehr als fünf Stunden lang wechselten sich schwungvolle Tänze mit gelungenen Sketchen und Wortbeiträgen der „Hauschemer“ Narren und zahlreicher Gästeabordnungen ab, ehe sich weit nach Mitternacht alle Aktiven zum großen Finale gemeinsam nochmals auf der Bühne zeigten.

Schwungvolle „Herzkersche“

In der Sporthalle führten Christian Scholl und Adrian Weber abwechselnd durch das Programm – eine gelungene Variante. Den Programmauftakt machte nach ihrem gemeinsamen Einmarsch mit dem Elferrat traditionsgemäß die Götzinger Garde mit ihrem schwungvollen Gardetanz. Nathalie Volk und Carolin Stark hatten die „Herzkerschemädels“ einmal mehr gut vorbereitet. Typische „Prachtexemplare“ der Schattenseite unserer Gesellschaft verkörperten anschließend Helena Zehr als schwer depressive Lady, Nicole Schüßler-Benz, die von der verheerenden Wirkung von „Zwiwwelkuche und Federweißer“ auf ihren Mann berichtete, sowie Christof Fankhauser, der über seine dubiosen Freunde lästerte.

Einen ersten Glanzpunkt setzte auch in diesem Jahr die weibliche Jugend aus Waldhausen mit ihren Freundinnen aus den umliegenden Ortschaften, die das Publikum mit ihrem gelungenen Schautanz in das Berlin der 1920er Jahre entführte (Regie Alyssa und Loreen Galm sowie Helena Leopold). Den ersten seiner vielen Auftritte an diesem Abend hatte dann der Ehrenpräsident der FG, Dieter Weber. Seit dem vergangenen August ist er bekanntlich nicht mehr in seiner Amtsstube im Mosbacher Finanzamt zu finden, denn er hat zu Hause eine neue „Dienstherrin“, die mit einer nicht enden wollenden Flut von Aufträgen dafür sorgt, dass er nicht in das vielzitierte „Loch“ fällt. Auch – oder gerade weil seine Frau ja immer recht mit ihren Botschaften hat – trauerte der Jungrentner der Ruhe in seiner Amtsstube nach.

„Abba“ mit den Fußballern

Rhythmische Trommelschläge kündigten die Steinzeittrommler aus Buchen an, die auf ihrem Heimweg nach Buchen in Waldhausen Station machten und mit ihren fetzigen Rhythmen das Publikum sofort auf ihrer Seite hatten. Die tolle Kameradschaft der Spielgemeinschaft des SV Rot-Weiß mit dem FV Laudenberg trägt nicht nur auf dem grünen Rasen ihre Früchte, sondern setzt sich auch außerhalb nahtlos fort. Beweis dafür war die gelungene „Abba“-Show der Fußballer, die nicht nur tänzerisch überzeugten, sondern auch optisch. Melanie Arndt, Helena Leopold und Franziska Weckbach hatten die Truppe auf den Punkt fit gemacht.

Eine gute Figur auf dem Parkett machten anschließend Buchens neuer Beigeordneter Benjamin Laber, Waldhausens neuer Ortsvorsteher Alexander Leix und Christian Schulze, Waldhausens Vertreter im Buchener Gemeinderat, unterstützt von Benjamin Noe in Vertretung des verhinderten Pfarrer Bier beim Empfang ihrer Jahresorden. Einen gelungenen Schlusspunkt vor der Pause setzte das Männerballett aus „Herzkeschehausen“ mit ihrem mitreißenden Vortrag „Als die Bilder laufen lernten“, einer getanzten Reminiszenz an Charly Chaplin und Buster Keaton, einstudiert von Carolin Stark, Renate Fischer und Marco Mayer.

Pendant zur Berlinale

Nach der Pause kam der mit Spannung erwartete Beitrag des Elferrats. Im Vorfeld der Berlinale, der Internationalen Filmfestspiele in Berlin, inszenierten sie in der Odenwaldmetropole „Hausche“ die „Festspiele der Klingemänner“. Die beiden Moderatoren Florian und Adrian Weber präsentierten überaus preisverdächtige Beiträge in den drei Kategorien Werbung, Serien und Monumentalfilm. Für die meisten Ideen und den aufwendigen Filmschnitt zeigte sich Adrian Weber maßgeblich verantwortlich.

Passend zu ihrer flugs aufgebauten Kulisse und ihren Kostümen bewegte sich die Götzinger Garde als „Space Cherrys“ zunächst in schwereloser Langsamkeit, ehe sie mit Raketentempo über die Bühne wirbelten. Carolin Stark und Nathalie Volk hatten auch diesen Auftritt der Götzinger Prinzengarde einstudiert und wurden gemeinsam mit ihren „Weltraumkirschenmädchen“ mit einer Rakete durch das Publikum belohnt.

„Obacht“ hieß es dann für das närrische Publikum: Frank Fischer präsentierte eine überaus gelungene Kopie des Walldürner Kabarettisten Rolf Miller.

Anschließend gab es im Tausch gegen die mitgebrachten Gastgeschenke den Jahresorden der „Klingemänner“ für die Gastabordnungen aus „Aichelze“, „Bedje“, „Hederschboch“, „Obbernejdorf“, „Seggi“ und die „Überzwerchen aus Laudeberch“. „Seggi Helau“ hieß es dann beim mitreißenden Schautanz der Garde der „Seggemer Schlotfeger“. Einstudiert wurde dieser von Maren Antunovic, Sarah Hartel, Carina Kaufmann und Olga Schiffmann.

Zwei absolute Höhepunkte hatten sich die Klingemänner zum Abschluss ihres kurzweiligen Programms aufgespart. Dass jeder eine „zweite Chance“ verdient hat, fand auch Waltraud alias Sabrina Schellig, die letztendlich dem sehr unbeholfenen, aber beharrlichen Werben von Flo (Florian Weber) nachgab. Das Besondere an diesem Beitrag waren die live-gesungenen Dialoge mit Liedfragmenten aus deutschen Schlagern.

Traditionsgemäß setzte auch diesen Samstag der „Hauschemer Ausscheller“ mit seinen „Bekanntmachungen“ den Schlusspunkt im offiziellen Programm – wen wundert’s: mit Dieter Weber in der Bütt. Er wusste auch in diesem Jahr von vielen, bis dato unbekannten Begebenheiten des dörflichen Lebens zu berichten und hatte einmal mehr die Lacher auf seiner Seite.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020