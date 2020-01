Hainstadt.Die Verantwortlichen des Maschinenrings Odenwald-Bauland blickten am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle in Hainstadt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Außerdem war die Lage der Landwirte und ihre Proteste ebenfalls Thema.

Situation verschärft

„Ich bin kein Freund vom Lamentieren“, sagte Maschinenring-Vorsitzender Mathias Berberich in seiner Ansprache und ging auf die aktuelle Situation der Landwirte ein. Sie hätten immer schärfere Auflagen zu erfüllen, befänden sich im Preiskampf mit ausländischen Produzenten und litten unter dem Preiskampf mit den großen Lebensmittel-Einzelhändlern. „Die Landwirte fürchten um ihre Existenz. Deshalb protestieren sie“, stellte Berberich fest. In Baden-Württemberg hätte das Volksbegehren „Pro Biene“ die Situation für die Landwirte verschärft. Vor diesem Hintergrund freute sich Berberich darüber, dass es der Initiative „Land schafft Verbindung“ gelungen sei, die Landwirte untereinander zu vernetzen und Sachverstand und Vernunft in die Diskussion einzubringen.

Auch Benjamin Laber, Beigeordneter der Stadt Buchen, ging in seinem Grußwort auf die „ungerechte Preisentwicklung“ für Lebensmittel und die Folgen der Globalisierung ein. Diese Entwicklung sei nur bedingt steuerbar. „Buchen ist ein Eldorado der Landwirtschaft“, stellte er dennoch fest. Denn der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche, einschließlich Wald, sei hier besonders hoch. Auch den Flächenverbrauch durch neue Baugebiete beurteilte er als nicht so dramatisch und belegte seine Auffassung mit Statistiken.

Mehr Wertschätzung gefordert

„Ich habe einen guten Vorsatz für das neue Jahr“, begann Manfred Schärpf, Vertreter des Landratsamts, sein Grußwort, „den Fortbestand der guten Zusammenarbeit mit dem Maschinenring!“ Trotz der Trockenheit hätten die Bauern im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Ernte einfahren können. Auch er erwähnte das Volksbegehren „Pro Biene“, Traktor-Demonstrationen, grüne Kreuze und Mahnfeuer der Landwirte und zeigte Verständnis für die Anliegen der Landwirte. Diese hätten mehr Wertschätzung für ihre Arbeit und bessere Preise verdient. Maschinenring-Geschäftsführer Burkhard Trabold freute sich in seinem Geschäftsbericht darüber, dass die landkreiseigene Gesellschaft KWIN dem Maschinenring den Zuschlag für die Grüngutsammlung für die Jahre 2020 und 2021 erteilt habe. Der Maschinenring beteiligte sich am Tag der offenen Tür des Biomassezentrums, nahm an einer Gesprächsrunde mit Vertretern der Forstwirtschaft teil, trat in drei Betrieben mit der Veranstaltung „Gläserne Produktion“ an die Öffentlichkeit, veranstaltete einen Erntetanz und eine „Young-Farmer-Party“ und besuchte mit einer Delegation die Messe „Agratechnica“ in Hannover. Mit Aufträgen im Bereich der Landschaftspflege ermögliche der Ring den Landwirten einen Zuverdienst. In diesem Zusammenhang dankte Trabold dem Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald für die gute Zusammenarbeit. Der Geschäftsführer erinnerte an die Sommerlehrfahrt nach Mecklenburg-Vorpommern und die Herbstfahrt an den Bodensee. Die nächsten Ausflüge gehen ins italienische Piemont, nach Tschechien und Ende Januar in den Arlberg zum Skifahren.

Pascal Bier ist in der Geschäftsstelle des Maschinenrings für den Bereich Grüngutverwertung verantwortlich. Er informierte unter anderem über eine Informationsveranstaltung bei den Firmen Würth und Zürn, über eine Smart-Farming-Veranstaltung und das Apfelpressen mit Schulklassen. Stefan Gerig, ebenfalls Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, informierte über Mietmaschinen und den aktuellen Stand im Bereich Winterdienst. In Anschluss gab Agrarberater Bernd Henn den Anwesenden einen Einblick in die Landwirtschaft ferner Länder. Unter dem Titel „Landwirtschaft von Europa bis Zentralasien“ informierte der studierte Landwirt in Wort und Bild über seine Beratungstätigkeit in Kirgistan, Usbekistan, Russland und Rumänien. Ab diesem Jahr wird sein Beratungsunternehmen auch in China und Afrika tätig sein. Das in Triesdorf ansässige Beratungsunternehmen übernimmt öffentlich-private Partnerschaftsprojekte, die zur Hälfte vom deutschen Staat und von großen Unternehmen des Chemie- und Agrarsektors finanziert werden. Dabei kooperiert es vor allem mit der staatlichen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020