Preise des achten Türchens ausgelost

Buchen.Gewinne im Wert von 1 375 Euro werden bei der achten Ziehung ausgeschüttet. Eine Holzbank im Wert von 300 Euro kommt von Gort + Bangert-Zimmerei Holzbau mit der Nummer 8631, sowie ein Blumenkübel im Wert von 75 Euro mit der Nummer 7591. Bopp Gartendesign in Limbach beteiligt sich mit sechs Gutscheinen für Gartenpflanzen im Wert von je 50 Euro 1414, 2474, 2607, 3811, 4158, 3421. Vier Verzehrgutscheine über je 25 Euro können im Landgasthof Heidersbacher Mühle mit der Nummer 5330, 3507, 4524, 5116 eingelöst werden. Die Nummern 2958, 3697, 2954, 8725 erhalten einen Gutschein über je 25 Euro von der Bäckerei Linus Schmitt in Limbach. Die Landmetzgerei Helmut Rausch hält vier Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 2466, 7390, 7034, 2076 bereit. Zwei Bargeldpreise über je 25 Euro hat das Fuhrunternehmen Kurt Schuler eingelegt 2170, 7291. Schäfer Behälterbau in Neckarelz stellt einen Bargeldpreis in Höhe von 100 Euro für die Nummer 8779 zur Verfügung. Von HENN Hoch- und Tiefbau gibt es für die Nummer 7248 Baggerstunden im Wert von 250 Euro.

Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

