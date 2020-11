Präsenzunterricht soll aufrecht erhalten werden

Buchen.Im Anschluss an die Diskussionen rund um die Zusammenführung bedankte sich der bisherige Gesamtelternbeiratsvorsitzende Christian Philipp bei Bürgermeister Roland Burger für die „sachliche und zeitintensive Vorbereitung“ auf die Sitzung und die Darstellung gegenüber dem Gesamtelternbeirat. Philipp nutzte die Gelegenheit, sich bei der Stadt Buchen, stellvertretend bei Burger und Anne Rottermann als Fachbereichsleiterin für den Bereich Schulen und Kindergärten, für die „stets gute und sachorientierte Zusammenarbeit“ zu bedanken. Er lobte auch die Förderung und Ausstattung der Schulen und die geleistete Unterstützung, die nicht überall selbstverständlich und in Buchen vorbildlich sei.

Nach den Neuwahlen, bei denen Christian Philipp als Vorsitzender und Christian Wörner als Stellvertreter gewählt wurden, ging es um die Ferienregelung im Schuljahr 2021/22. Hierzu waren auch die Elternvertreter der übrigen Schulen aus dem Stadtgebiet eingeladen. Insgesamt sind 16 Schulen, in unterschiedlicher Trägerschaft, auf das Stadtgebiet verteilt. Nach verschiedenen Anregungen stimmte der Gesamtelternbeirat dem Vorschlag der Schulleitungen, den die geschäftsführende Rektorin, Monika Schwarz zuvor ausführlich vorgestellt hatte, einstimmig zu.

Anlass zur Diskussion bei der Verteilung der Ferientage ist immer die Faschingswoche und der Freitag nach dem schmutzigen Donnerstag sowie die Berücksichtigung der möglichen Brückentage.

Beschluss gilt für alle Schulen

Die Verteilung der beweglichen Ferientage kann auf den Internetseiten der jeweiligen Schule nunmehr nachvollzogen werden. In diesem Zusammenhang stellte der neu gewählte Vorsitzende Philipp auch nochmals die rechtliche Lage dar und wies darauf hin, dass der gefasste Beschluss bezüglich der Ferientage für alle Schulen auf dem Gebiet der Stadt Buchen verbindlich ist. Zuvor hatte Monika Schwarz als geschäftsführende Schulleiterin den Gesamtelternbeirat darüber informiert, dass in Buchen nicht beabsichtigt ist, in diesem Jahr die Weihnachtsferien früher beginnen zu lassen. Nach den landesrechtlichen Vorschriften wäre dies nur möglich gewesen, wenn bewegliche Ferientage weggenommen worden wären.

Hier bemerkte der Gesamtelternbeirat, dass dies ohne Beteiligung der Eltern gesetzlich eigentlich nicht zulässig wäre. Darüber hinaus hat sich der Beirat der Auffassung der Schulleitungen und der geschäftsführenden Rektorin ausdrücklich angeschlossen und betont, dass um zwei Tage vorverlegte Weihnachtsferien an dem gesamten Infektionsgeschehen wenig Einfluss hätten. Sollte die Infektionslage es bis dahin notwendig machen, so müsste die Landesregierung eine Schulschließung veranlassen, waren sich die Beteiligten einig.

Gegen das „Homeschooling“

In diesem Zusammenhang hat sich der Gesamtelternbeirat unter Beteiligung der Elternvertreter aller Buchener Schulen dafür ausgesprochen, die Schulen und den Präsenzunterricht unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Von den Elternvertretern der Grundschulen wurde hierbei darauf hingewiesen, dass es gerade für die Schüler der Grundschule eine erhebliche Belastung wäre, wenn auch diese den ganzen Schultag Masken tragen müssten. Aber auch unter diesen Bedingungen (Maskenpflicht für Grundschüler) wären die Elternvertreter für eine Offenhaltung der Schulen und gegen das so genannte „Homeschooling“. Neben dem Ausfall von Unterrichtsstoff und den technischen Schwierigkeiten wurden auch der Ausfall der sozialen Kontrolle und die fehlende soziale Interaktion zwischen Schülern und Lehrern sowie diverse Betreuungsprobleme als Hauptgründe für offene Schulen benannt.

Auch Monika Schwarz führte hierzu aus: „Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen.“ Sie verdeutlichte jedoch, dass sich alle Schulen auf diese Möglichkeit des digitalen Unterrichts vorbereitet haben und notfalls damit umgehen könnten.

Busse sind immer noch zu voll

Von diversen Elternvertretern wurde noch das Problem der Schülerbeförderung und der vollen Busse angesprochen. Teilweise sei nicht bekannt, wann zusätzliche Busse fahren würden, und die Busse seien immer noch viel zu voll. Die seither bestehenden Probleme mit den Buslinien seien besser geworden aber immer noch nicht ganz zufriedenstellend. Hierbei wurden Elternvertreter auf die Möglichkeit der Beschwerde bei dem Landratsamt und die Meldung konkreter Probleme hingewiesen.

Abschließend bedanken sich die wiedergewählten Vorsitzenden Christian Philipp und Marcus Wörner bei der Gastgeberin Schwarz und dem Hausmeister, die es ermöglichten, dass die Sitzung unter Beachtung aller Hygieneregeln der Coronaverordnung stattfinden konnte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020