Positiven Aspekten eine Chance geben

Buchen.Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin fand der Jugendpressetag statt, an dem etwa 40 Nachwuchsjournalisten und politisch interessierte Schüler teilnahmen, darunter Nina Gräser, Luisa Maler und Alexa Graser vom Burghardt-Gymnasium in Buchen.

Den Jugendlichen ein Gefühl der Positivität und der Hoffnung zu geben scheint ein großes Anliegen des momentan amtierenden Bundesministers für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, zu sein. Nach einer kurzen Begrüßung stellte sich der Bundesminister den Fragen der Jugendlichen aus ganz Deutschland. Neben seinen Ansichten zu den aktuellen Brennpunkten des Landes, der Grundrente und Grundsicherung, den Berufschancen in der Zukunft und zentralen Faktoren der Arbeitslosigkeit, erklärte er, dass positive Aspekte in Deutschland durchaus vorhanden seien, jedoch von der Öffentlichkeit oft nicht gesehen würden.

Auf die Frage hin, inwiefern seines Erachtens die Regierung auf unser Weltbild einen Einfluss habe, verwies Hubertus Heil auf die Faktorenvielfalt, die das Denken der Menschen bestimme. Dies werde bisweilen von wenigen ängstlichen Stimmen erheblich auf das Negative gelenkt. Völlig unbegründet seien einige Ängste aber nicht. So gebe es beispielsweise Rechtspopulisten in der Politik, zudem einige „Verwirrte“, die deren Gedankengut in die Tat umsetzten. Doch auch diese stellten eine Minderheit dar und so seien Ängste zwar ernst zu nehmen, aber nicht zusätzlich zu schüren.

Allerdings sah Hubertus Heil durchaus den Zusammenhang zwischen politischen Auseinandersetzungen innerhalb des Parlaments und der Entstehung gesellschaftlicher Verunsicherung. Insgesamt wünscht sich Hubertus Heil für die Menschen, dass sie von positiveren Beispielen inspiriert werden. So lasse die Presse oft außen vor, dass es viele Menschen gebe, die sich um ihr Land kümmern, sich sozial und ehrenamtlich engagieren, dass es alles in allem ein gutes Miteinander innerhalb Deutschlands gebe und eine herzliche Gesellschaft bestehe. agr

