Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Buchen.Seit Mitte April wurden in Buchen an insgesamt acht Autos die Radmuttern gelöst. Zuletzt hat eine unbekannte Person am 30. Juni an einem Fahrzeug in Hardheim die Radmuttern abmontiert. Zwischen April und dem 30. Juni machte der Täter sich an bislang sechs Fahrzeugen in Buchen und je einem in Hardheim und Osterburken zu schaffen.

Kontrolle vor Fahrtantritt

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, vor Fahrtantritt auf eventuell gelöste Radmuttern zu achten und diese vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sollten an einem Fahrzeug die Radmuttern gelöst worden sein, sollte umgehend die Polizei kontaktiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020