Polizei sucht nach Zeugen

Buchen.Auf Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro bleibt der Besitzer eines Mercedes CLA sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer den Wagen am Montag zwischen 18.30 und 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Spielwarengeschäfts in der Buchener Daimlerstraße beschädigt hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich beim Rangieren oder Ausparken gegen den abgestellten Mercedes gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben. Hinwiese gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019