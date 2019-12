„Platz machen“ mit den Frauen beider Konfessionen

Buchen.Die zweite ökumenische Adventsandacht fand in der vergangenen Woche in der evangelischen Christuskirche statt. Die Andacht zum Thema „Platz machen“ hatten Mitglieder des Frauenbundes und der evangelischen Frauen gemeinsam mit erarbeitet. Anschließend fand die ebenfalls gemeinsame Adventsfeier im evangelischen Gemeindehaus statt.

Die Adventsandachten stehen in diesem Jahr unter dem Thema „Johannes der Täufer – Vorläufer Jesu.“ Der katholische Stadtpfarrer Johannes Balbach und die evangelische Diakonin Johanna Moelter-Reich führten durch die Andacht, die mit Beiträgen der Frauen beider Konfessionen mitgestaltet wurden. Musikalisch begleiteten Tatjana Hubert am E-Piano und Barbara Jaroschinsky auf der Flöte den Gottesdienst.

Bei der Weihnachtsfeier im Gemeindehaus wurde auch in diesem Jahr für einen sozialen Zweck gesammelt. Es kamen 400 Euro zusammen, die zu einem späteren Zeitpunkt an das Odenwald-Hospiz überreicht werden.

Die erste Adventsandacht hatte unter dem Thema „Wegbereiter“ in der Wimpina-Grundschule stattgefunden. Die abschließende Andacht findet am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr zum Thema „Fingerzeig“ in der Caritas-Bezirksstelle (Am Haag 17) statt.

