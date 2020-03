Peugeot wurde beschädigt

Buchen.: Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden in der Nacht auf Samstag an einem Peugeot, der von einem Unbekannten in Buchen beschädigt wurde. Ein 49-Jähriger parkte seinen Peugeot um 18 Uhr vor dem Haus in der Waldstraße 37 in Buchen. Am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr bemerkte der Mann den Schaden. Die Fahrertür des Peugeot wurde auf einer Höhe von 50 bis 75 cm zerkratzt und eingedellt. Weiter wurde der eingeklappte Spiegel beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Schaden durch ein streifendes Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/ 9040 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020