Neckar-Odenwald-Kreis.Landrat Dr. Achim Brötel will es noch einmal wissen: Im Rahmen der Haushaltseinbringung am Mittwoch in Waldbrunn teilte er mit, dass er sich im nächsten Jahr um eine dritte Amtszeit bewerben werde.

Brötels zweite Amtsperiode endet am 24. September 2021. Mit dem Amt des Landrates im Neckar-Odenwald-Kreis habe er seine persönliche Lebensaufgabe gefunden, und diese wolle er gerne fortführen.

Die Fraktionsvorsitzenden habe er bereits vor der Sommerpause über seine Pläne informiert. Die Rückmeldungen, die er erhalten habe, hätten ihn bestärkt und gefreut, so Brötel.

Weiter mit Elan

„Nach wie vor empfinde ich persönliche wie berufliche Erfüllung in dem, was ich tue“, betonte der Landrat. Er fühle sich auch gesund und fit genug, um mit demselben Elan wie bisher die nächste Amtszeit anzugehen, versicherte der 57-Jährige den Kreisräten.

„Ich trete nicht an, um es auslaufen zu lassen, sondern um mindestens mit derselben Schlagzahl gemeinsam mit Ihnen allen weiter für eine gute Zukunft unseres Landkreises zu arbeiten“. Für seine Kandidatur warb Brötel schon jetzt bei den Kreisräten um Unterstützung. sab

